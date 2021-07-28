Konya'da üretilen havuçlar dünya pazarlarına gönderiliyor

KONYA - Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Konya'da, üretim ağı her geçen yıl genişlemeye devam ediyor. Hasadın bu yıl zamanında yapıldığını söyleyen üreticiler, yıl boyunca aşamalı söküm sayesinde birçok ülkeye ürettikleri havuçları gönderiyor.

Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Mahallesinde Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'i karşılanıyor. Çiftçiler, ekimini yaptığı havuçları yaklaşık 120 gün boyunca itinalı bir şekilde hem suluyor hem de bakımı yapıyor. Temmuz ayının ilk haftasında başlayan havuç söküm işlemiyle yoğun bir çalışma temposu devam ediyor. Tarladan makineler yardımıyla sökümü yapılan havuçlar, buradan traktörlerle fabrikaya getirilerek yıkama havuzuna dökülüyor. Burada yaklaşık yarım saatlik bir işlemin ardından taşıma bantlarıyla tezgaha dökülen ürünler fabrikada bulunan yaklaşık 45 kişilik bir ekip tarafından seçilerek torbalanıyor. Tek tek seçilen havuçlar, paketlenerek satışa sunuluyor.

Yıllardır bölgede havuç üretimi yapan Kaşınhanı Mahallesi Muhtarı ve havuç üreticisi Mehmet Çetin, "Havuç üretimi 1983'ten beri, buralarda ise 2000 yılından sonra daha da fazlalaştı. Türkiye genelinde ise yüzde 65 ile 70 arasında tekabül ediyoruz. Havuç ekimi Şubat 15 gibi başlar ama Ocak ayında eken arkadaşlarımız da var, tül altı ekeriz. Daha sonra ise normal ekimler olarak Nisan ayında ekimi yapılır bu şekilde ekimler kademe kademe yapılıyor. Şimdi 150 dönüm ekiyorsak 20 dönümünü tül altı ekiyoruz. Bu ekimleri ise biz dokuzuncu aya kadar sökülecek şekilde ekimini tamamlarız. Havucun da tazeliğini belirleyecek zamanları var. İnsan nasıl doğar genç olur yaşlanır, havuç da bu şekilde belirli günleri var. 120 günde tam olgunlaşır, 120 günden sonra ise kendinden yemeye başlar diyebiliriz, yani yaşlanır" dedi.

"Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan ve Arap ülkelerinin çoğuna gidiyor"

Üretilen havuçların gönderildiği noktaları anlatan havuç üreticisi Çetin, "Biz ürünlerimizi hemen hemen bütün ülke pazarlarına gönderiyoruz. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan ve Arap ülkelerinin çoğuna gidiyor. Tabii yurt içine de gidiyor ama tabii burada pazar alanı biraz daha ağır. Bizim hedefimiz örnek veriyorum ben kendim 140 dönüm havuç ektim bu süreçte, ben seneye de 140 dönüm ekebilmeyi hedefliyorum. Fazla açılmadan çünkü açıldıkça masraflar çoğalıyor. Buğday, fasulye, baklagiller ve meyve olsun hepsine teşvik veriliyor ama bu zamana kadar biz havuca hiç teşvik almadık. Oysa ki tarım üretiminde en ağır maliyetli olan ürünlerden birisi ise havuç. Devletimizden tek isteğimiz havuca teşvik verilmesi" ifadelerini kullandı.

Havuç işinde işçi bulmakta zorlandıklarını ifade eden Mehmet Çetin, tarımda Suriyeli ve Afganlıların çalıştığını belirtti.