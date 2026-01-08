Konya Tarımında Su Sorunu ve Genç Çiftçiler - Son Dakika
Konya Tarımında Su Sorunu ve Genç Çiftçiler

Konya Tarımında Su Sorunu ve Genç Çiftçiler
08.01.2026 09:50
PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu, Konya'nın su sorunu ve genç çiftçilerin önemi üzerine konuştu.

GENÇ çiftçilerle bir araya gelen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya tarımının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkoyuncu, "Çarşamba Çayı'ndan Konya Ovası'na su aktarımı konusunda maalesef son iki yıldır tek bir damla dahi su ulaşmamıştır. Bu nedenle tarımsal üretimin neredeyse tamamı yer altı sularına dayalı olarak sürdürülmektedir. Ancak yer altı su kaynaklarımız da ciddi bir tehdit altındadır. Bugün itibarıyla kırmızı alarm durumundayız" dedi.

Konya Şeker, tarımın geleceğini gençlerle şekillendirmek amacıyla üretici ortaklarına yönelik Genç Çiftçi Programı düzenledi. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Konya Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Harun Aydın, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş, Konya Şeker Yönetim Kurulu üyeleri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, genç çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

'KGTÜ'DEN ÇİFTÇİLERE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK DESTEK'

Programın açılış konuşmasını yapan KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, üniversite ile çiftçiler arasındaki iş birliği ve çalışmaların önemine vurgu yaparken, üniversite bünyesinde faaliyetlerini sürdüren laboratuvarların çiftçilerin her an hizmetinde olduğunu söyledi. Kılıç, "Üniversitemiz, çiftçilerimizle sürekli ve güçlü bir iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilimsel temelli çalışmalar yürüttüğümüz, ileri donanıma sahip laboratuvarlarımızla üreticilerimize doğru, net ve güvenilir analiz sonuçları sunmayı hedefliyoruz. Özellikle mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda, önümüzdeki 10 yıl içerisinde karşılaşılması muhtemel sorunlara yönelik öngörüler geliştiriyor; bu doğrultuda üretim odaklı, sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Konya Şeker'in üniversitesi olarak, çiftçilerimizin yanında olmaya ve her alanda destek sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin büyük önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

'GENÇLERE TEORİ VE UYGULAMA BİR ARADA SUNULDU'

Konya Gençlik Hizmetleri Müdürü Harun Aydın, son yıllarda tematik hale getirilen Gençlik Kampları'nın 2025 yılında ilk kez 'Tarım' temasıyla hayata geçirildiğini açıkladı. Aydın, Hüyük Gençlik Kampı'nda başlatılan uygulama kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 114 gencin ağırlandığını belirtti. Gençlik Kamplarında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) iş birliğiyle eğitim programları düzenlendiğini ifade eden Aydın, gençlere yönelik teorik eğitimlerin yanı sıra uygulama alanı gezileri ve iş yeri ziyaretlerinin de gerçekleştirildiğini söyledi. Program sürecinde Ziraat Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu kurumları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KGTÜ ile istişareler yapıldığını aktaran Aydın, kampların eğitim boyutunun üniversite tarafından üstlenildiğine dikkat çekerek, desteklerinden dolayı KGTÜ'ye teşekkür etti.

SU SORUNU BAŞKAN ERKOYUNCU'NUN YAKIN TAKİBİNDE

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, genç çiftçilerin tarımın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgularken üretimde verimliliğin artırılması, bilgi ve teknolojinin sahaya yansıtılması adına bu tür programlara devam edeceklerini aktardı.

Erkoyuncu konuşmasında suyun tarım için hayati öneme sahip olduğu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Konya, tarımda ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir. Ancak hepimizin de bildiği üzere, su olmadan tarımın sürdürülebilirliği mümkün değildir. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada su meselesi son derece vahim bir boyuta ulaşmıştır. Yapılan tüm değerlendirmelerde ve konuşmalarda, Avrupa'nın en büyük, Dünya'nın 10'uncu büyük tarımsal ekonomisine sahip olan Türkiye tarımı, küresel ölçekte de hissedilen ancak ülkemizde ve özellikle de Konya ovasında yüz yüze kaldığımız kuraklık gerçeği sebebiyle, acil eylem planlarını devreye sokmazsak tarımsal hasılamızda küçülme kaçınılmaz hale gelecek, dışa bağımlılık riski her geçen gün büyüyecektir. Bu kaygıların giderilmesi adına herkesin samimi bir çaba içerisinde olduğu görülmektedir. Ancak değişmeyen bir gerçek vardır: Su meselesi birinci önceliğimizdir ve tüm dikkatimizi bu konuya yoğunlaştırmamız gerekmektedir. Tarımın önemi bugün de, yarın da sıkça vurgulanmaktadır. Ancak kanaatimizce tarımın asıl kıymeti gelecekte çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Buna karşın, bugünden yarına baktığımızda çiftçimizin mevcut durumu ne yazık ki iyi değildir.

"Son bir-iki yıldır üreticilerimiz ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu süreçte iklim şartları ve özellikle susuzluk, en belirleyici unsurların başında gelmektedir. Konya Ovası'na su getirilmesi hayati önem taşımaktadır. Çarşamba Çayı'ndan Konya Ovası'na su aktarımı konusunda maalesef son iki yıldır tek bir damla dahi su ulaşmamıştır. Bu nedenle tarımsal üretimin neredeyse tamamı yer altı sularına dayalı olarak sürdürülmektedir. Ancak yer altı su kaynaklarımız da ciddi bir tehdit altındadır. Bugün itibarıyla kırmızı alarm durumundayız. Çiftçilerimiz için birinci önceliğimiz, su sorununun çözümü adına kararlılıkla gayret göstermektir. Bu doğrultuda hem PANKOBİRLİK hem de Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak sürecin yakın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Şahsen ben de bu tablo karşısında büyük bir kaygı içerisindeyim. Susuzluğa dayanıklı tohumlar konusunda çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Ancak bu yaklaşımı gerçekçi bulmadığımızı ifade etmek isterim. Elbette daha az suya ihtiyaç duyan çeşitler geliştirilebilir; ancak tamamen susuz bir üretim mümkün değildir. Çünkü susuz bir hayat da mümkün değildir."

'ÜNİVERSİTENİN LABORATUVARLARI ÇİFTÇİLERİN HİZMETİNDE'

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin tam donanımlı laboratuvarlarının çiftçilerin hizmetinde olduğunu da ifade eden Erkoyuncu, "Üniversitelerimizde ileri teknolojiye sahip, profesyonel laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Üreticilerimizi bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Birim alandan en yüksek ve en verimli üretimi nasıl elde edebileceğimiz konusunda üniversitelerimizdeki teknik ekiplerimiz, çiftçilerimize her türlü desteği sunmaya hazırdır" diye konuştu.

Program, Erkoyuncu'nun çiftçilerden gelen soruları yanıtlamasının ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Ekonomi Konya Tarımında Su Sorunu ve Genç Çiftçiler

SON DAKİKA: Konya Tarımında Su Sorunu ve Genç Çiftçiler - Son Dakika
