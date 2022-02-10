Konya'yı komşu şehirlere bağlayan yollar açıldı - Son Dakika

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan, kenti Adana, Ankara, Aksaray, Isparta, Karaman, Antalya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları trafiğe açıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya-Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin, Karayolları 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş, AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Özkan, gazetecilere, bölgede yoğun yağışları bereket olarak gördüklerini dile getirdi.

Ancak bereketle beraber yağış dolayısıyla yolların da kapandığını aktaran Ateş, "Konya'mızdan Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Adana, Ankara istikametlerinde yüksek derecede bir buzlanma, don ve fırtına sebebiyle karla mücadelenin neredeyse imkansız olduğu bir gece yaşadık. Bütün ekiplerimiz kriz merkezinde bizim takibimizle, 6 bin personelimiz sahada çalıştı. Vatandaşlarımızdan bu olumsuz hava şartlarından mütevellit yolda kalan, geciken, mağdur olanlara 'Geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Organize şekilde, 6 bin personelle sabaha kadar çalışmalara devam ettik"

Kentte Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, emniyet ve jandarma ekipleriyle, AFAD'ın titiz çalışmalarıyla karla mücadele edildiğini belirten Özkan, "Organize şekilde, 6 bin personelle sabaha kadar çalışmalara devam ettik. Şu anda bütün yollarımızı açmış olduk. En son Ankara yolunda özellikle 25. kilometre ile 45. kilometre arasında fırtınanın fazla olduğu, karla mücadelenin çok zor olduğu bir lokasyonda görev yaptık. Vatandaşlarımızın da riske maruz kalmaması için birkaç saat onları misafir ettik." diye konuştu.

Özkan, 2 bin araç ve 6 bin personelle sahada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kriz merkezimize şimdiye dek 600 çağrı düştü. Bu çağrıların 400'ü sonuçlandırıldı, gereği yapıldı. Kalan 200'ü için de şu an alandaki ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte. Ekiplerimiz anlık olarak durum analizini yapıp müdahale etmekte. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, İç İşleri Bakanımız sabaha kadar AFAD Başkanımızla beraber durumu takip ettiler. Vatandaşımızın seri bir şekilde ulaşım hakkının tahakkuku için iletişimin ve diğer hizmetlerin sunulması için herkes seferber."

Şehir merkezi dışında kalan mahallelerde de yol açma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Özkan, Konya'yı komşu illere bağlayan yollarda araç geçişine izin verdiklerini, bu yollarda ikinci şeritleri de ulaşıma açma çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.