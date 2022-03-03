KORE-TÜRKİYE HATIRA DOSTLUK ORMANLARI'NIN 6'NCISI OSMANİYE'YE KURULDU - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Kore- Türkiye Hatıra Dostluk Ormanları'nın 6'ncısı, geçen yıl yangında zarar gören bölgeye kuruldu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde geçen yıl yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından başlatılan kampanyaya destek veren Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar bu kez Kadirli'de toprakla buluştu.

Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla'da geçen aylarda fidan dikimlerine başlanan Türkiye-Kore Dostluk Ormanları'nın altıncısı ve sonuncusu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Köyü'nde düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluştu. Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile siyasi parti başkanları ve doğaseverler katıldı. Türkiye'nin Kore halkıyla dostluğunun eskilere dayandığını hatırlatan ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, 'Türkiye ile Kore arasındaki bağ, zor zamanlarda birbirine koşan iki dost olarak her zaman dipdiri ve güçlü. Dünya halklarına örnek olacak bu güç ve güven ilişkisinin son meyvesini, olimpiyatlarda sarf edilen bir sözle harekete geçen Koreli dostlarımızın 150 bine yakın fidanı kısa sürede ülkemize bağışlamasıyla tekrar görmüş olduk. Dostluğun nasıl ormanlara dönüştüğüne yakından şahit olduk. Bu süreçte desteğini bizden esirgemeyen Güney Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee'ye, doğasever Kore halkına ve katkıda bulunan çevrecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.Karatepe köyündeki Türkiye - Kore Dostluk Ormanı'na bağışlanan 10 bin fidanın dikimine başlandığını söyleyen Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır da Kore doğaseverlerin ülkemize gönderdikleri 150 bin fidanı toprakla buluşturmak adına bugün ilçemize gelerek fidanları toprakla buluşturan, Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee'ye, ÇEKUD'a ve Orman Bölge Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz diye konuştu.

2 ÜLKE ARASINDA DOSTLUK VURGUSU

Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee ise orman yangınlarından etkilenenlere Kore Cumhuriyeti olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Lee, şöyle konuştuGeçtiğimiz yıl Tokyo'daki olimpiyatlarda voleybol maçının ardından Kore milli takımı kaptanının maç sonu röportajında orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye destek çağrısıyla başlayan Türkiye Kore Dostluk Ormanı'nın 6'ncısını Osmaniye Kadirli'de hayat bulması, 2 ülke arasındaki dostluğun ne kadar derin ve özel olduğunu gösteriyor. Kore halkının bağışladığı fidanları için Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla'dan sonra Osmaniye'de toprakla buluşturacağız ve sizlerle birlikte tek tek fidan dikeceğim. Kore savaşındaki Türk askerinin fedakarlıkları, iki ülkenin ilişkileri geliştirmesi için sağlam bir temel teşkil ettiği gibi bugünki fidan dikimi töreni ile Osmaniye'nin daha da yeşil olmasını diliyorum. Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun derinleşmesini diliyorum. Bugün Osmaniye'de yağmur yağıyor. Ankara'da da kar çok yağıyor. Bu yüzden biz çok zorlanıyoruz ama ağaçlar çok güçlü ve güzel olacak.Konuşmaların ardından katılımcılar fidan dikip can suyu verdi.Ayrıca, Büyükelçi Won Ik Lee, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni gezerek Kadirli Belediyesini ziyaret etti. (DHA)