Koronavirüs tedbirleri caretta carettalara yaradı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri caretta carettalara yaradı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, koronavirüs salgının önmenmesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balıkçılığın geçici süreyle yasaklanması üremek için dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na çiftleşmek için caretta carettaların yaşama şansını artırdığı bildirildi.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'na, nesli tükenmekte olan caretta carettalar, çiftleşme dönemi için gelmeye başladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleride caretta carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması sahilde çalışma yürütüyor. Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.

DEKAMER Saha Sorumlusu Şenol Menzek, deniz suyu sıcaklığın artmasıyla birlikte caretta carettaların geldiğini belirtip, "Süreçten sonra dişi caretta kumsala çıkarak ilk yumurtlamayı yapacak. Yumurtlamak için nem kaybı yaşamamak için geceleri dışarı çıkıyorlar. 2 aylık kuluçka döneminin ardından yavrular yumurtadan çıkıyor. Karantina sürecinde plajda kimsenin olmaması nedeniyle kaplumbağalar daha rahat kumsala çıkarak çiftleşme yapıyor. Balıkçılığın yasak olması nedeniyle kaplumbağaların yaralanma olaylarında azalma oldu" dedi.

DEKAMER'de görevli veteriner hekim Neslihan Filiz ise, 8 kaplumbağanın bakım ve tedavisinin tamamlanmasından sonra doğal ortamlarına geri bırakılacağını söyledi.

Caretta carettalar Muğla'nın Dalyan, Dalaman, Ekincik, Fethiye, Antalya'nın Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Mersin'in Anamur, Göksu Deltası, Alata, Kazanlı, Davultepe, Adana'nın Akyatan, Yumurtalık ve Hatay'ın Samandağ'ındaki yumurtlama alanlarına gelerek yumurtalarını bırakıyor.