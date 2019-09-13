Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleşti

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Tenisle ilgili bir konu olduğunda Türkiye'nin dinlenmek istendiği bir alan, ortam oluşturduk" dedi.



Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen "Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası"nın açılışını TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Gülhan Ulutekin yaptı. Açılış töreninde konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Son zamanlarda tenisin gelişimiyle özellikle dünyada bilinir bir ülke haline geldiğimizi yurtdışına gittiğimiz her toplantıda çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin bir tenis ülkesi olması amacıyla yola çıktıklarını ve hedefin dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek olduğunu söyleyen TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Türkiye'nin tenis ülkesi olabilmesi adına birçok dinamiği bir arada tutup birçok parametreyle senkronize bir şekilde hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Aile, kulüp, sporcu, antrenör, Bakanlığımızın bize göstermiş olduğu hedefler, ülkemizin genç değerlerinin eğitimi ve sponsorluk sistemimiz aslında hepsi bir bütün, sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz adına birçok şeyi bir arada tutuyoruz" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin dinlenmek istendiği bir alan, ortam oluşturduk"



Son zamanlarda tenisin gelişimiyle özellikle dünyada bilinir bir ülke haline geldiğini vurgulayan Başkan Durmuş, "Bunu yurtdışına gittiğimiz her toplantıda çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Tenisle ilgili bir konu olduğunda Türkiye'nin dinlenmek istendiği bir alan, ortam oluşturduk. Bakanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte ülkemizi misafir olarak tanıtabilmek aslında ülkemizde elçilik yapan elçilerimizin yurtdışına çıktığında birer elçimiz olmasını sağlamak hedefi var. Bizi ne kadar çok tanır ne kadar çok bilirlerse büyükelçilerimiz de bizi yurtdışına o şekilde yansıtır. Tenisin iletişim gücünü kullanarak Bakanımızın himayelerinde ve ATK'nın iş ortaklığında bugün çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Yurt dışında kendimizi ne kadar iyi tanıtabiliriz diye düşünürken de Bakanlığımız bize bu fırsatı verdi. Biz de Bakanlığımızın bize verdiği yetki ve sunduğu hedefler doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için bugün çok güzel bir başlangıç yaptık" dedi.



"Bu faaliyetle diplomatları daha gayriresmi bir ortamda kaynaştırmak istedik"



Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı olarak TTF Başkanlığı ve ATK ile birlikte bu güzel faaliyeti geliştirmekten dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını belirterek söze başlayan Kuzey Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Gülhan Ulutekin, "Faaliyetimizin ismi kortta diplomasi bizde malumunuzdur bizler genellikle toplantılarda ziyaretlerde bir araya geliyoruz. Biz bu faaliyetle diplomatları daha gayriresmi bir ortamda kaynaştırmak istedik. Bunu yaparken de bu güzel turnuvayı Ankara'mızın gözbebeği ATK'da organize ederek Türkiye'yi yabancı diplomatlara tanıtmayı amaçladık" diye konuştu.



"Bir amacımız da Türkiye'de tenise yönelik ilgi ve duyarlılığı arttırmak" diyen Büyükelçi Gülhan Ulutekin, "Bu anlamda Bakanlık olarak Türkiye Tenis Federasyonu'nun faaliyetlerine ufak bir katkıda bulunabildiysek çok mutlu oluruz. Oldukça yüksek bir katılım bekliyoruz umarım Pazar günü de turnuvamızı güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Burada tabii ki amacımız ülkemizi yabancı diplomatlara Türkiye'de tenis oynandığını gösterebilmek. Türkiye'de tenisin gelişimine ufak da olsa bir katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.



Açılış törenine TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Manisa Valisi Ahmet Deniz, TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu Nijerya Büyükelçisi Adama Gazibo, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chlengi, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski katıldı.



Turnuva kapsamındaki karşılaşmalar ATK kortlarında 15 Eylül 2019 Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan Büyükelçilikler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek. - ANKARA