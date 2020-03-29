Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor - Son Dakika
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Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor

16 dakika önce

Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkeler yeni tedbirler almaya devam ederken, vaka sayıları da gün geçtikçe artıyor.

Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor, System.String[]

Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkeler yeni tedbirler almaya devam ederken, vaka sayıları da gün geçtikçe artıyor.

Belçika'da Kovid-19 vakası 1702 artarak 10 bin 836'ya yükseldi. Son 24 saatte 78 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 431'e yükseldi. Ülke genelinde 629 kişi daha hastaneye kaldırılırken, toplam sayı 4 bin 138'e yükseldi. 867 hastanın yoğun bakımda olduğu bildirildi. 15 Mart'tan bu yana 1359 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan turizm sektörü temsilcileri, Kovid-19 nedeniyle uygulanan tecrit politikaları sonucu Belçika'nın turizm sektörünün yaklaşık 1,7 milyar avro zarar edeceği tahmininde bulundu. Temsilciler, zararın 2015'te Paris, 2016'da da Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarından çok daha fazla olacağına dikkati çekti.

Belçika'da hastaneye kaldırılan kişi sayısının artmasının ardından solunum cihazlarında yetersizliğin ortaya çıkmasıyla, bazı hastaneler dalgıç maskelerini kullanmaya başlayacaklarını duyurdu.

Diğer taraftan, şirketler müşterilerine telefon, doğal gaz ve su faturalarını gecikmeli ödeme imkanları sağlarken, vergi ödemelerinde de uzatmalara gidildi.

Yunanistan'da ise yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Vaka sayısı da 1061 olarak açıklandı. Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, salgına karşı alınan önlemlerin sertleştirilerek 15 Nisan'a kadar uygulanmaya devam edileceğini açıkladı.

Avusturya'da 86 kişi hayatını kaybetti

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki vaka sayısının 8 bin 291'e yükseldiğini, ölü sayısının 86'ya çıktığını duyurdu. Ülke genelinde 46 bin 500'e yakın test yapılırken, sağlığına kavuşan kişilerin sayısı da 479'a çıktı.

Öte yandan ülkenin İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde 2 karakol, polislerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Avusturyalı bir askerde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine askerin Avusturya'ya getirildiği ve risk grubunda olduğu belirtildi.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech da ülkede 36 bin 300 kişiye test yapıldığını, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 2 bin 663'e ulaştığını duyurdu.

Vojtech, 30'u yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 250 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Macaristan ve Slovakya, Çin'den maske satın aldı

Vaka sayısının 408'e, ölü sayısının ise 13'e yükseldiği Macaristan'da hükümet, Çin'den 3 milyon maske ve 27 ton tıbbi koruyucu malzeme satın aldı.

Slovakya'da ise vaka sayısı 292'ye yükselirken, hükümet, Çin'den 2 milyon 200 bin maske ve 1 milyon hızlı test satın aldı.

Slovenya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 11, vaka sayısı da 730'a ulaşırken, ülkedeki yaşlıların yarından itibaren 08.00-10.00 saatlerinde market, pazar ve eczane ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabileceği belirtildi.

Vaka sayısının 85'e yükseldiği Karadağ'da karantina altına alınan Tuzi'de, şehir girişlerinde polisler beklerken, 15 bin nüfuslu şehirde öğrenciler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak götürmek için gönüllü oluyor.

Malta'da Halk Sağlığı Kurumu, son 24 saatte vaka sayısının 2 artarak 151'e çıktığını bildirdi.

Diğer bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları şöyle:

"Hırvatistan 657/ 5, Arnavutluk 212/ 10, Bosna Hersek 323/ 6, Kuzey Makedonya 257/ 6, Kosova 91/ 1, Bulgaristan 338/ 8, Polonya 717/ 19."

Avusturya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:04 Kaynak: AA

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