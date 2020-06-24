Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9,5 milyona yaklaşırken, can kaybı 482 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 105 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9,5 milyona yaklaşırken, can kaybı 482 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 105 bini aştı.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 443 bine, can kaybı 123 bin 890'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 25 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 157 bine ulaşırken, can kaybı 52 bin 951'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 613 bin 345 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, can kaybı 8 bin 513'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 368 bin 822 oldu.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 16 bin 857 artarak 472 bin 972'ye ulaşırken, 14 bin 907 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 271 bin 688 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 81'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 306 bin 862'ye yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 294 bin 166'ya çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 28 bin 327 olarak güncellendi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 644'e, toplam vaka sayısı 239 bin 410'a, iyileşenlerin sayısı 186 bin 111'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 731'e yükselirken, vaka sayısı 161 bin 348, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 74 bin 871 olarak açıklandı.

BM'de 28 personel hayatını kaybetti

Almanya'da başta et fabrikalarında artan Kovid-19 vakaları salgında ikinci dalga korkusuna yol açtı. Başkent Berlin'de 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu, salgın nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Belçika, salgın dönemindeki normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni kararlar alındığını duyurdu. Ülkede sinema, tiyatro, havuz, kumarhane, eğlence parkları ve bakım merkezleri açılacak.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hırvatistan, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan geleceklere 14 günlük karantina uygulayacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin 3'üncü aşamada öngörülenden daha fazla gevşetilmeye gidilebileceğini söyledi.

Moldova'da OHAL uzatıldı

Malezya'da salgın nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan okullar bugün yeniden açıldı.

Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkesine dönünce üç gün karantina altına alınacağı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, vaka sayısının yeniden artışa geçmesi üzerine bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacağını duyurdu.

Liberya'da Eğitim Bakanı Ansu D. Sonii'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Moldova, durumun kötüleşmesi nedeniyle 15 Mayıs'ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 17:59 "Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 09:10 Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 04:44:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]