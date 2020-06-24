Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9,5 milyona yaklaşırken, can kaybı 482 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 105 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 443 bine, can kaybı 123 bin 890'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 25 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 157 bine ulaşırken, can kaybı 52 bin 951'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 613 bin 345 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, can kaybı 8 bin 513'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 368 bin 822 oldu.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 16 bin 857 artarak 472 bin 972'ye ulaşırken, 14 bin 907 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 271 bin 688 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 81'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 306 bin 862'ye yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 294 bin 166'ya çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 28 bin 327 olarak güncellendi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 644'e, toplam vaka sayısı 239 bin 410'a, iyileşenlerin sayısı 186 bin 111'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 731'e yükselirken, vaka sayısı 161 bin 348, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 74 bin 871 olarak açıklandı.

BM'de 28 personel hayatını kaybetti

Almanya'da başta et fabrikalarında artan Kovid-19 vakaları salgında ikinci dalga korkusuna yol açtı. Başkent Berlin'de 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu, salgın nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Belçika, salgın dönemindeki normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni kararlar alındığını duyurdu. Ülkede sinema, tiyatro, havuz, kumarhane, eğlence parkları ve bakım merkezleri açılacak.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hırvatistan, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan geleceklere 14 günlük karantina uygulayacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin 3'üncü aşamada öngörülenden daha fazla gevşetilmeye gidilebileceğini söyledi.

Moldova'da OHAL uzatıldı

Malezya'da salgın nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan okullar bugün yeniden açıldı.

Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkesine dönünce üç gün karantina altına alınacağı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, vaka sayısının yeniden artışa geçmesi üzerine bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacağını duyurdu.

Liberya'da Eğitim Bakanı Ansu D. Sonii'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Moldova, durumun kötüleşmesi nedeniyle 15 Mayıs'ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.