Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 30 milyon 235 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 948 bine, iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 940 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 30 milyon 235 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 948 bine, iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 940 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 829 bine, Hindistan'da 5 milyon 118 bine, Brezilya'da 4 milyon 419 bine, Rusya'da 1 milyon 85 bine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a karşı aşının ekim ayı ortasında ülke içinde dağıtıma hazır olacağını duyurdu.

Son 24 saatte 2 bin 194 yeni vaka ile 25 Nisan'dan (2 bin 55) sonra en yüksek günlük vaka artışının kaydedildiği Almanya, Avusturya'nın başkenti Viyana, Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Hollanda ve Fransa'nın bazı bölgelerini, Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Avusturya'da son haftalarda günlük vaka artışının 700'ün üzerine çıkması nedeniyle hükümet, maske, hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin daha geniş bir alanda uygulanmasını kararlaştırdı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde vaka sayılarında son haftalarda ciddi artış yaşandığına dikkati çekerek, buralarda yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

Fransa'da yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Başbakan Jean Castex hakkında "salgın sürecini yönetemediği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel olarak DSÖ'ye bildirilen vakaların yüzde 14'ünün sağlık çalışanları arasında tespit edildiğini, bazı ülkelerde bu oranın yüzde 35'e kadar çıktığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgınla küresel mücadeleye ilişkin, dünyanın bir araya gelmesi ve herkesin ortak düşmanı olan virüse odaklanması gerektiğini söyledi.

Lübnan'daki bir hapishanede 200'den fazla tutuklunun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Rıza Zali, başkentteki vaka sayılarında ve can kayıplarında artış olduğunu ve üçüncü dalganın başladığını söyledi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtada iyileşme oranının yüzde 82'ye ulaştığını duyurdu.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da nisan ve ağustos ayları arasında salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, kayıtlara geçen rakamın 3 katına yakın olabileceği iddia edildi.

Kazakistan'da Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova'nın imzaladığı kararnameye göre, açık hava sinemalarının ve alışveriş merkezlerindeki yemek servisi yapan tesislerin faaliyetine sıhhi kurallara uymak şartıyla izin verildi.

Sudan'da salgının yayılmasını engellemek amacıyla 5 ay önce getirilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine salgına karşı getirilen yasakların 20 Eylül'den itibaren birinci aşamayı geçeceğini bildirdi.

Ürdün'de son 24 saatte 279 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkede salgının başından bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Dünya Bankasının yeni analizi, salgının özellikle en yoksul ülkelerde olmak üzere son 10 yıllık dönemde sağlık ve eğitim alanlarında zorluklarla elde edilen kazanımları tehdit ettiğini ortaya koydu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), salgının oluşturduğu istisnai durumdan dolayı Avro Bölgesi bankalarının bazı merkez bankası risklerini kaldıraç oranından çıkarabileceğini duyurdu.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse'de, teknik direktör Thomas Letsch dahil teknik ekipten 8 kişi Kovid-19'a yakalandı.

İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'un teknik direktörü Neil Warnock'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih ile Schalke 04 arasında yarın yapılacak 2020-2021 sezonun açılış karşılaşmasının, Münih'te Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Koronavirüs, Almanya, Fransa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 21:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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