Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 42 milyon 754 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 152 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 31 milyon 566 bini, tedavisi sürenlerin sayısı 10 milyonu geçti.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 764 bine, Hindistan'da 7 milyon 824 bine, Brezilya'da 5 milyon 355 bine ve Rusya'da 1 milyon 497 bine ulaştı.

ABD'de bir süre önce aşı denemelerini durduran Amerikan ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) ile AstraZeneca firmalarının çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, seçilmesi durumunda Kovid-19 aşısının ücretsiz yapılacağı sözünü verdi.

Vaka sayısının hızla arttığı İtalya'nın gece sokağa çıkma yasağının başladığı kentlerinden Napoli'de yasağı protesto eden grup, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22.00-06.00'da gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. Açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğunun geri getirildiği başkentte tiyatro ve sinema salonları, müzeler ve kültür merkezlerinin kapatılması, paket servis yapanlar hariç tüm dükkanların 20.00'de kapatılması, mağazalarda herkesin tek başına yanında yakını olmadan alışveriş yapması, profesyonel müsabakalar hariç tüm spor karşılaşmalarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde de 22.00-06.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı.

Valon bölgesinde birlikte alışveriş yapan kişi sayısı 2 olabilecek, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğunun denetimi yapılacak, yaşlı bakımevlerinde kalanları sadece bir kişi ziyaret edebilecek. Valon bölgesi, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verdi. İlkokul, ortaokul ve liselerde normal eğitim devam ediyor.

İngiltere'de polis, salgın önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Andrzej Duda'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İran'da salgınla mücadele kapsamında 26 Ekim-20 Kasım'da market, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler dışında tüm iş yerlerinin kapalı olacağı duyuruldu.

Polonya'da son dönemde vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar'ın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kendisine yakın bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 5 günlük karantinaya girdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tunus ile Libya arasında bulunan ve salgın nedeniyle aylar önce kapatılan sınır kapısı Res Cedir'in açılmasına karar verildi.

Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülkedeki lisanslı sporculardan virüs tespit edilenlerin sayısının 157'ye ulaştığını duyurdu.

En az 2 balıkçılık limanı kapatıldı

Sri Lanka'nın en büyük balık pazarında çarşambadan bu yana 609 vakanın tespit edilmesi üzerine en az 2 balıkçılık limanı kapatıldı, birçoğunda da işler yavaşlatıldı.

Hükümet yetkilileri, başkent Colombo'yu da kapsayan Batı Eyaleti'nde en az 11 köyü daha tecrit etme kararının alındığını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantinanın, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Malezya Savunma Bakanlığı, artan vakalar nedeniyle Sabah eyaletinde ilan edilen ve 27 Ekim'de sona ermesi planlanan "kısmi sokağa çıkma" yasağının, 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Son Fransa Açık Şampiyonu Polonyalı kadın tenisçi Iga Swiatek, görüştüğü son kişi Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldığını duyurdu.