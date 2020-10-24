Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

24.10.2020 21:19
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 42 milyon 754 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 152 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 31 milyon 566 bini, tedavisi sürenlerin sayısı 10 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 42 milyon 754 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 152 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 31 milyon 566 bini, tedavisi sürenlerin sayısı 10 milyonu geçti.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 764 bine, Hindistan'da 7 milyon 824 bine, Brezilya'da 5 milyon 355 bine ve Rusya'da 1 milyon 497 bine ulaştı.

ABD'de bir süre önce aşı denemelerini durduran Amerikan ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) ile AstraZeneca firmalarının çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, seçilmesi durumunda Kovid-19 aşısının ücretsiz yapılacağı sözünü verdi.

Vaka sayısının hızla arttığı İtalya'nın gece sokağa çıkma yasağının başladığı kentlerinden Napoli'de yasağı protesto eden grup, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22.00-06.00'da gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. Açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğunun geri getirildiği başkentte tiyatro ve sinema salonları, müzeler ve kültür merkezlerinin kapatılması, paket servis yapanlar hariç tüm dükkanların 20.00'de kapatılması, mağazalarda herkesin tek başına yanında yakını olmadan alışveriş yapması, profesyonel müsabakalar hariç tüm spor karşılaşmalarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde de 22.00-06.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı.

Valon bölgesinde birlikte alışveriş yapan kişi sayısı 2 olabilecek, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğunun denetimi yapılacak, yaşlı bakımevlerinde kalanları sadece bir kişi ziyaret edebilecek. Valon bölgesi, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verdi. İlkokul, ortaokul ve liselerde normal eğitim devam ediyor.

İngiltere'de polis, salgın önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Andrzej Duda'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İran'da salgınla mücadele kapsamında 26 Ekim-20 Kasım'da market, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler dışında tüm iş yerlerinin kapalı olacağı duyuruldu.

Polonya'da son dönemde vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar'ın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kendisine yakın bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 5 günlük karantinaya girdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tunus ile Libya arasında bulunan ve salgın nedeniyle aylar önce kapatılan sınır kapısı Res Cedir'in açılmasına karar verildi.

Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülkedeki lisanslı sporculardan virüs tespit edilenlerin sayısının 157'ye ulaştığını duyurdu.

En az 2 balıkçılık limanı kapatıldı

Sri Lanka'nın en büyük balık pazarında çarşambadan bu yana 609 vakanın tespit edilmesi üzerine en az 2 balıkçılık limanı kapatıldı, birçoğunda da işler yavaşlatıldı.

Hükümet yetkilileri, başkent Colombo'yu da kapsayan Batı Eyaleti'nde en az 11 köyü daha tecrit etme kararının alındığını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantinanın, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Malezya Savunma Bakanlığı, artan vakalar nedeniyle Sabah eyaletinde ilan edilen ve 27 Ekim'de sona ermesi planlanan "kısmi sokağa çıkma" yasağının, 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Son Fransa Açık Şampiyonu Polonyalı kadın tenisçi Iga Swiatek, görüştüğü son kişi Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hindistan, Duda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 mağlup etti Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin S-400'lerle ilgili sığındığı tek bahaneyi çürüttü: NATO sistemine entegre edilmeyecek Oyunu kullanan ABD Başkanı'ndan ilginç sözler: Trump adında bir adama oy verdim Uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü! Feci kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama
Borussia Dortmund, derbide Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti Borussia Dortmund, derbide Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti         
21:19
Maltepe sahilinde bir gemide yangın çıktı Maltepe sahilinde bir gemide yangın çıktı         
21:01
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı         
19:37
Ajax, deplasmanda VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti Ajax, deplasmanda VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı, 2091 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı, 2091 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl         
15:27
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 21:27:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei