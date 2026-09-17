Kripto ile Geleneksel Finans Yakınlaşıyor: Tokenize Hisseler ve Otomasyon Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Kripto ile Geleneksel Finans Yakınlaşıyor: Tokenize Hisseler ve Otomasyon Öne Çıkıyor

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Kripto ile Geleneksel Finans Yakınlaşıyor: Tokenize Hisseler ve Otomasyon Öne Çıkıyor
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Kripto para piyasaları ile geleneksel finans arasındaki sınırlar giderek daralırken, işlem altyapıları da bu dönüşüme paralel şekilde değişiyor. Tokenize edilmiş hisse senetleri, ETF’ler ve otomasyon araçları, dijital varlık platformlarının son dönemde öne çıkan çalışma alanları arasında yer alıyor.

Bitget’in eylül ayında açıkladığı son gelişmeler de bu dönüşümün güncel örneklerinden biri oldu. Şirket, TradingView tabanlı strateji ve uyarıların kendi altyapısıyla bağlantılı çalışmasına yönelik yeni bir entegrasyon duyururken, Bitget Wallet tarafında 1.700’den fazla tokenize hisse ve ETF’yi kapsayan yeni bir yapı açıkladı.

Otomasyon araçları finans piyasalarında yaygınlaşıyor

Finans piyasalarında alarm, sinyal ve otomasyon araçlarının kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

TradingView’in resmi dokümantasyonuna göre platformdaki alarmlar, belirlenen koşullar gerçekleştiğinde dış sistemlere webhook üzerinden veri gönderebiliyor. TradingView ayrıca bu yapıların doğrudan otomatik işlem sistemi olarak tasarlanmadığını ve hassas bilgilerin webhook mesajlarında paylaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

Bitget’in TradingView Hub ile gerçekleştirdiği entegrasyon da bu teknik altyapının kripto platformlarındaki kullanım örneklerinden biri oldu. Şirketin açıklamasına göre TradingView üzerinde oluşturulan strateji ve uyarılar Bitget altyapısıyla bağlantılı şekilde çalışabiliyor.

Bu tür sistemler manuel işlem adımlarını azaltmayı amaçlasa da piyasa riski, teknik hata, bağlantı sorunları ve yüksek volatilite gibi ek riskler barındırabilir.

Tokenize hisse piyasası genişliyor

Finans sektöründeki bir diğer önemli değişim ise geleneksel varlıkların blokzincir altyapısına taşınması.

Tokenize edilmiş hisse senetleri ve ETF’ler, geleneksel sermaye piyasalarındaki varlıkların dijital altyapılar üzerinde temsil edilmesine yönelik modeller arasında yer alıyor.

Bitget Wallet’ın Reality ile gerçekleştirdiği entegrasyon kapsamında 1.700’den fazla ABD hisse senedi ve ETF’sini kapsayan tokenize ürün altyapısı oluşturulduğu açıklandı.

Şirket, bu ürünlerin dayanak varlıklarının Alpaca Securities aracılığıyla 1:1 oranında tutulduğunu belirtiyor. Alpaca Securities’in SEC’e kayıtlı broker-dealer olduğu ve FINRA ile SIPC üyeliğine sahip bulunduğu resmi kayıtlarda da yer alıyor.

Bu yapı, tokenizasyon piyasasında yalnızca ürün çeşitliliğinin değil, dayanak varlığın nasıl tutulduğu, saklama mekanizması ve karşı taraf yapısının da önemli hale geldiğini gösteriyor.

Gerçek dünya varlıklarında işlem hacmi yükseldi

Bitget Wallet tarafından açıklanan verilere göre gerçek dünya varlıklarına yönelik işlem hacmi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 27 arttı.

Avrupa, Güney Asya ve Güneydoğu Asya, bu alandaki faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgeler arasında gösterildi.

Bu veriler, tokenizasyonun yalnızca kripto sektörünün kendi içindeki bir ürün kategorisi olmaktan çıkıp, geleneksel finansal varlıklarla bağlantılı daha geniş bir pazar haline gelmeye başladığına işaret ediyor.

Kripto dışı varlıkların payı artıyor

Bitget’in son 12 aylık verilerine göre kripto dışındaki varlık sınıfları, platformun toplam işlem hacminin bazı dönemlerinde yüzde 40’a kadar ulaştı.

Aynı dönemde rToken ekosistemindeki toplam işlem sayısının 3 milyonun üzerine çıktığı bildirildi.

Bu tablo, kripto platformlarının yalnızca Bitcoin ve diğer dijital varlıklara odaklanan yapılardan çıkarak farklı finansal varlık sınıflarını aynı teknolojik altyapıda bir araya getirmeye yöneldiğini gösteriyor.

Finansal altyapılar dönüşüyor

Bitget’in Universal Exchange olarak adlandırdığı yaklaşım da bu dönüşüm üzerine kuruluyor.

Şirket, kripto varlıklar, tokenlaştırılmış hisse senetleri, emtialar ve diğer finansal ürünlerin daha bağlantılı sistemler üzerinde çalışmasına yönelik altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen de şirketin sekizinci yılı kapsamında yayımladığı değerlendirmede, finans piyasalarının giderek birbirine yaklaştığını ve gelecekte geleneksel varlıklarla dijital varlıklar arasındaki ayrımın daha az belirgin hale gelebileceğini ifade etti.

Tokenize edilmiş varlıkların büyümesi ve işlem altyapılarının daha fazla otomasyona yönelmesi, kripto sektörü ile geleneksel finans arasındaki yakınlaşmanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor.

*Bu içerikte yer alan bilgiler TradingView’in resmi teknik dokümantasyonu, FINRA/Alpaca Securities kayıtları ve Bitget’in kamuya açık açıklamalarından derlenmiştir. İçerik genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tokenize edilmiş varlıklar ve dijital finansal ürünler fiyat oynaklığı, likidite, karşı taraf ve teknolojik riskler içerebilir. Ürün ve hizmetlerin erişilebilirliği ülke ve bölgelere göre farklılık gösterebilir.

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