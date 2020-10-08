KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünya Azerbaycan'a çifte standart uyguluyor" - Son Dakika

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünya Azerbaycan'a çifte standart uyguluyor"

08.10.2020 00:59
KTO Başkanı Ömer Gülsoy,

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Kardeş Azerbaycan ordusunun, 30 yıldır Ermeniler tarafından işgal edilen 'öz topraklarını' geri alma mücadelesini takdir ve dua ile destekleyerek takip ediyoruz" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Kardeş Azerbaycan ordusunun, 30 yıldır Ermeniler tarafından işgal edilen 'öz topraklarını' geri alma mücadelesini takdir ve dua ile destekleyerek takip ediyoruz" dedi. Gülsoy, dünyadaki hakim uluslararası örgütlerin Türkiye ilgili bir çok konuda olduğu gibi Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde de çifte standart uyguladığını belirtti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ermenistan'ın 30 yıldır Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal altında tutarak binlerce Azeri Türkünü katlettiğini, on binlercesini de mülteci durumuna düşürdüğünü hatırlatarak, 'Dünya, Birleşmiş Milletler kararına ve açıkça uluslararası hukukun ihlal edilmesine rağmen Ermenistan'ın arkasında durmaya devam ediyor. Ama Azeri kardeşlerimiz her türlü bedeli ödeyerek öz topraklarını tekrar azad edecekler' dedi.

Gülsoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılma sürecinde malum ülkelerin desteği ile Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal etti. Hocalı başta olmak üzere Karabağ bölgesinde binlerce insanı katletti; on binlerce Azeri Türk'ünü de yurdundan, yuvasından uzaklaştırarak mülteci durumuna düşürdü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kararlarına rağmen Ermenistan 30 yıldır işgal ettiği toprakları terk etmedi. AGİT bünyesinde oluşturulan Minsk Üçlüsü'de (ABD, Fransa ve Rusya) maalesef bu zamana kadar yaptıkları açıklama ve toplantılarla Ermenistan'ı cesaretlendirdiler. Tarih boyunca ve batılı dostlarının tetikçiliğini, uşaklığını yapmaya alışık olan Ermeniler, geçtiğimiz aylarda da Azerbaycan topraklarında sivillere yönelik alçak saldırılar da bulundular. Dünyanın malum odakları ateşkes çağrısı yaptı. Azerbaycan saldırıya uğrayan ülke olmasına rağmen bu ateşkese uydu. Ancak Ermenistan, 12 gün önce işgal ettiği Karabağ topraklarının da dışında olan Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattı ve enerji hattının geçtiği Azeri topraklarına saldırarak ateşkes kararını bir kez daha ihlal etti. Bunun üzerine kardeş Azerbaycan ordusu şehit verme pahasına kendi öz topraklarını azad etmek için 11 gündür canla başla mücadele ediyor. Kahraman Azerbaycan Ordusu geçen süre içerisinde 25 kadar yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermeni askerleri ve onlarla birlikte hareket eden PKK'lı teröristler cepheden kaçarken sivil halka yönelik saldırılarını da artırdılar. Dünyanın malum odakları Azerbaycan'ın öz topraklarını işgalden kurtardığını ve Ermeniler 'in kaçtığını görünce ateşkes çağrısını hızlandırmaya başladılar. 30 yıldır Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi adına tek bir adım atmayan Birleşmiş Milletler, AGİT, NATO gibi uluslararası örgütler Azerbaycan'ın haklı mücadelesini ve topraklarını geri alma kararlılığını engelleyemeyecektir. Bu örgütler, son 12 günde bile Ermenistan tarafından sivil yerleşim merkezlerine yönelik saldırılarda 5'i çocuk 30'a yakın sivilin şehit edilmesine, 100 sivilin de yaralanmasına gözlerini kapatıp kulaklarını tıkayarak çiftçe standart uygulamaya devam ediyorlar. Dünya haklı can Azerbeycan'ın ve uluslararası hukukun yanında yer almalı. Artık bunun böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Kayseri'nin en büyük meslek örgütü olarak tüm üyelerimizle birlikte kardeş Azerbaycan'ın haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Kederde de, sevinçte de, bugün de yarında yanında olacağız. Maddi ve manevi bu mücadelenin başarıya ulaşması adına üzerimize ne düşerse yapmaya hazır olduğumuzu bu vesile ile bir daha ilan ediyoruz." - KAYSERİ

Ömer Gülsoy, Azerbaycan, Kayseri, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 'Dünya Azerbaycan'a çifte standart uyguluyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Şuayip Birinci'nin ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama: Sehven yazılmış KKTC'nin kapalı Maraş kararı dünyayı rahatsız etti! Tepkiler peş peşe geldi MHP'li Semih Yalçın'dan "Bahçeli MHP'yi kapatsın" diyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'na yanıt: Dilini koparırız Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Cani koca iki çocuğunun gözü önünde karısını önce darbetti, sonra ısıtılmış bıçakla işkence yaptı Cani koca iki çocuğunun gözü önünde karısını önce darbetti, sonra ısıtılmış bıçakla işkence yaptı         
00:02
İngiliz model Katie Price, eski sevgilisini 3 erkekle aldatmış İngiliz model Katie Price, eski sevgilisini 3 erkekle aldatmış         
23:16
Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi         
21:54
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
AP vekilleri Türkiye'ye askeri operasyon istedi, AB Yüksek Temsilcisi Borrell sert çıktı: Söz konusu olamaz AP vekilleri Türkiye'ye askeri operasyon istedi, AB Yüksek Temsilcisi Borrell sert çıktı: Söz konusu olamaz         
12:53
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 01:41:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünya Azerbaycan'a çifte standart uyguluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei