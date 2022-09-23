İsrail Başbakanı Filistinlilerle İki Devletli Çözümü Destekledi - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Filistinlilerle İki Devletli Çözümü Destekledi

23.09.2022 13:03
İsrail Başbakanı Filistinlilerle İki Devletli Çözümü Destekledi

KUDÜS, 23 Eylül (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Yair Lapid, Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüme destek sözü verdi.

KUDÜS, 23 Eylül (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Yair Lapid, Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada İsrail- Filistin sorununda iki devletli çözüme destek sözü verdi. Lapid, İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasının yıllardır süren kanlı çatışmaya doğru çözüm olduğunu söyledi ve bu açıklamasıyla yıllardır ilk kez bir İsrailli liderin iki devletli çözüme desteğini açıkça ifade etmiş oldu. Lapid, İsrail'in önde gelen televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında, "Filistinlilerle iki halk için iki devlet temeline dayalı bir anlaşma, İsrail'in güvenliği için, İsrail ekonomisi için ve çocuklarımızın geleceği için doğru olandır" dedi. "Tek bir şartımız var, o da gelecekteki bir Filistin devletinin barışçıl bir devlet olması" diyen Lapid, böyle bir hamleyi ancak gelecekteki Filistin devletinin "İsrail'in refahını ve varlığını tehdit edecek başka bir terör üssü haline gelmemesi" ve İsrail'in kendini koruma kabiliyetine sahip olması halinde destekleyeceğini vurguladı.

Diğer ülkeleri, 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul eden Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'i takip etmeye çağıran Lapid, "İsrail komşularımızla barış istiyor" dedi. Lapid sözlerini, " Suudi Arabistan'dan Endonezya'ya kadar her Müslüman ülkeyi bunu kabul etmeye ve bizimle konuşmaya çağırıyoruz. Elimiz barış için uzanıyor" diyerek tamamladı. İsrail'in Filistinlilerin gelecekteki devletlerini inşa etmek istedikleri Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden çekilmesi İsrail'de çok tartışmalı bir konu. Filistin'in inatçı mücadelesine ve uluslararası kınamalara rağmen bu toprakların kontrolü hala İsrail'in elinde bulunuyor. İsrail'in eski Başbakanı Benjamin Netanyahu 2009'da yaptığı bir konuşmada toprak uzlaşmasına dayalı iki devletli bir çözüme destek sözü vermiş ancak daha sonra yeniden seçilmek için yaptığı kampanyalar sırasında Filistin devleti fikrini birçok kez reddetmişti. İsrail ile Filistinliler arasındaki 2014'te gerçekleşen son barış görüşmeleri İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini genişletmesi nedeniyle çıkmaza girmişti.

YORUMLAR
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Filistinli siyasilere göre Lapid'in iki devletli çözüme dair sözleri politik bir aldatmaca Filistinli siyasilere göre Lapid'in iki devletli çözüme dair sözleri politik bir aldatmaca Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'in iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığını söyledi Açıklaması Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'in iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığını söyledi Açıklaması İsrail Başbakanı Lapid iki devletli çözümü desteklediğini söyledi İsrail Başbakanı Lapid iki devletli çözümü desteklediğini söyledi
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Filistinlilerle İki Devletli Çözümü Destekledi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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