Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil

6 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü genel kurulunda, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü genel kurulunda, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Sepil, vakfın 10'uncu başkanı oldu.

Kulüpler Birliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakması nedeniyle olağanüstü genel kurula gitti. Bugün vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen genel kurula kulüplerin başkan ve temsilcileri katıldı. Geçen sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama nedeniyle toplantılara katılmama kararı alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de yaklaşık bir yıl sonra vakfın toplantısında yer aldı. Genel kurulda divan başkanlığını Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptı. Seçimde tek aday olan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkan seçildi. Sepil'in yardımcılıklarını ise Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.

Özel işleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Mehmet Sepil'in yerine toplantıya Göztepe adına başkan yardımcısı Talat Papatya katıldı.

VAKFIN 10'UNCU BAŞKANI

Bugünkü genel kurulda oy birliğiyle seçilen Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10'uncu başkanı oldu. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği'nde bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.


Kulüpler Birliği Vakfı, Fikret Orman, Mehmet Sepil, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:59 Kaynak: DHA
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