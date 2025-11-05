Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor - Son Dakika
Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor

Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor
05.11.2025 09:51  Güncelleme: 11:13
Kuraklık, Türkiye'nin önemli mantar bölgelerinden Istranca Ormanları'nda üretimi neredeyse bitirdi. Yağışların gecikmesiyle mantar popülasyonu yok denecek kadar azaldı, fiyatlar ise 200 TL'den 500 TL'ye yükseldi. Toptancılar ve toplayıcılar, ''Bu sene mantarı gramla satıyoruz'' diyerek durumu özetledi.

Türkiye'nin mantar yetişen önemli bölgelerinden Istranca Ormanları'nda, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle popülasyon yok denecek kadar azaldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 25 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, "Geçen sene 150 ile 200 lira olan mantarın kilosu bu sene 500 TL. Geçen seneye göre fiyat yükseldi" dedi.

Ülke genelinde aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle oluşan kuraklık, Türkiye'nin önemli mantar yetişen alanlarından Istranca Ormanları'nı da etkiledi. Kilolarca mantarın yetiştiği ormanda, bu yıl ağustos sonu ve eylül ayında hiç yağış düşmeyince popülasyon azaldı. Geçen yıllarda İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilen bolet ve padişah mantarı toplama mesaisine çıkanlar, elleri boş dönüyor. Kuraklığın vurduğu mantarın geçen yıl 200 lira olan kilosu bu yıl 500 liraya yükseldi.

Istranca Ormanları'nda Mantar Popülasyonu Kuraklık Nedeniyle Düşüyor

"BU SENE MANTARI GRAMLA SATIYORUZ"

Saray ilçesinde 25 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, bu yıl mantarın yok denecek kadar az olduğunu söyleyerek, "Bu sene mantar yok, geçen seneki mantarın yüzde 1'i yok. Bu sene yağmurlar çok geç kaldı. Ağustos sonu, eylül ayında hiç yağmur düşmedi. Bundan dolayı bu sene mantarımız yok gibi bir şey. Gramla tartıyoruz bu sene mantarı. Toplayanlardan 50 gram, 100 gram gibi alıyoruz. Yani kilo ile getiren çok az, yok gibi bir şey. Geçen sene 150 ile 200 lira olan mantarın kilosu bu sene 500 TL. Geçen seneye göre fiyat yükseldi. Mantar az çıkınca mecburen fiyat yükseliyor. İnsanlar saatlerce dolaşıyor geziyorlar ancak bulamıyorlar. Günde en fazla 1 kilo veya altında toplayabiliyorlar. O yüzden şu an pek ilgi kalmadı mantara. Bundan bir ay sonra borazan, sığır dili mantarımızı var. Son yağan yağmurların da buna faydası olur inşallah" diye konuştu.

Istranca Ormanları'nda Mantar Popülasyonu Kuraklık Nedeniyle Düşüyor

"YAĞIŞLARIN GEÇ GELMESİ ETKEN"

Bölgede 10 yıldır mantar toplayan Osman Kahya, yağışların geç yağmasının mantarın olmamasında büyük etkisinin olduğunu dile getirerek, "Bu sene mantar yağışlardan dolayı çok az. Geçen senenin onda biri yok bu yıl. Geçen seneyi arıyoruz. Geçen sene 20 kilo, 15 kilo, 10 kilo topluyorduk, bu sene yok. Günde 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor. Yağışlar geç yağdı. Havalar soğudu gece 7- 8 derece oluyor, mantar çıkmıyor. Yağışlar 15-20 gün önce olsaydı mantar olurdu. Yağışlar geç gelince şimdi mantar yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

Istranca Ormanları'nda Mantar Popülasyonu Kuraklık Nedeniyle Düşüyor

Mantar toplayıcısı Ulaş Faruk Demircioğlu da "Mantar şu anda var ama eskisi kadar yoğun değil. 3 saattir ormanın içinde gezdim sadece 3 adet mantar bulabildim şu anda bulabildiğimiz bu kadar" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor - Son Dakika
