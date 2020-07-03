KÜRESEL PİYASALAR-Borsalar iyimser verilerle yükseldi

Küresel hisse senedi borsaları, başta Çin, Japonya ve ABD'den gelen ve yatırımcılarda küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik yaratan verilerin etkisiyle yükseldi.
Çin'de hizmet sektörü faaliyetlerinin rekor düzeylere ulaştığını ve Japonya'da da hizmetler sektöründeki bozulmanın yavaşladığını gösteren verilerin etkisiyle Asya'da hisse senedi piyasaları yükseldi.
Almanya'da DAX Endeksi HeidelbergCement hisselerindeki yükselişin liderliğinde yüzde 0.29 yükselirken, Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Enedeksi de yüzde 0.19 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.20 yükselişlerle açıldı.