KÜRESEL PİYASALAR-Yatırımcı güvenindeki artışla Wall Street güne artıda başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KÜRESEL PİYASALAR-Yatırımcı güvenindeki artışla Wall Street güne artıda başladı - Son Dakika Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR-Yatırımcı güvenindeki artışla Wall Street güne artıda başladı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Washington-Tahran krizinin hafiflemesiyle Wall Street artışla açıldı.

KÜRESEL PİYASALAR-Yatırımcı güvenindeki artışla Wall Street güne artıda başladı, System.String[]
– ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Washington- Tahran krizinin hafiflemesiyle Wall Street artışla açıldı.

ABD

İran'ın Perşembe günü Bağdat'taki ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları endişeleri hafifletti. Trump, Tahran'ın Ain Esad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı sonrası "geri çekildiğini" söylerken, bunun yanında ABD'nin "İran rejimine yönelik ekonomik yaptırımları artırmak için harekete geçtiğini" belirtti.

Bunun yanında yatırımcılar Çin'le 15 Ocak'ta imzalanacak olan ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeleri izliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için 13-15 Ocak tarihlerinde Washington'a gidecek olan delegasyona öncülük edecek. Anlaşma öncesinde Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng Çin'in 15 Ocak öncesinde ithalatı yapılan bazı tarım ürünlerine yönelik "mecburi kota yönetimini" revize edeceğini açıkladı. Feng, yeni yasanın ABD'den yapılan tarım ürünleri ithalatını artırma hedefini "olumsuz etkilemeyeceğini" belirtti.

Veri gündeminde ise ABD haftalık işsizlik başvuruları 9 bin düşüşle 223 bin kişiden 214 bin kişiye geriledi.

Yatırımcı güvenindeki artışla ABD borsalarında açılışta;

Dow Jones yüzde 0.51,

NAsdaq yüzde 0.52,

S&P 500 yüzde 0.55 yükseldi.

Avrupa

Borsalarda erken işlemlerde görülen iyimserlik, yeni verilerle desteklendi. Almanya'dan gelen güçlü sanayi üretimi ve ticaret dengesi verilerinin yanında, Birleşik Krallık (BoE) Başkanı Mark Carney, ülke genelinde "Brexit ve yerel politika belirsizliklerinin" azaldığını belirterek, enflasyon hedefini değiştirme aralığının "oldukça geniş" olduğun söyledi. Carney, merkez bankasının "parasal genişleme, yönlendirme, faiz indirimi gibi araçlardan oluşan 250 baz puanlık politika alanı" olduğunu belirterek, "Enflasyon hedeflemenin bütün sezonlar için geçerli bir çerçeve olduğu ve ekonomik refahın güçlü temellerinden biri olduğu kanıtlandı. Para Politikası Kurulu, enflasyonun istikrarlı bir şekilde yüzde 2.0 hedefine dönmesiyle uyumlu olarak toplam talebin artabileceğini ve Birleşik Krallık ekonomisinde fazla kapasite bulunduğuna karar verdi" dedi.

Avrupa borsalarında kapanışa doğru;

DAX yüzde 1.22,

FTSE yüzde 0.52,

CAC yüzde 0.32 yükseldi.

Dövizlerde de euro dolar karşısında değişmeyerek 1.11067 dolardan işlem gördü.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Washington, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı
ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

Son Dakika Haberleri
22:46 Başkan Keleş çalışmalarını anlattı - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
20:44 Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı, ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 00:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KÜRESEL PİYASALAR-Yatırımcı güvenindeki artışla Wall Street güne artıda başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]