KÜRESEL PİYASALAR-Yatırımcı güvenindeki artışla Wall Street güne artıda başladı

ABD

İran 'ın Perşembe günü Bağdat 'taki ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları endişeleri hafifletti. Trump, Tahran'ın Ain Esad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı sonrası "geri çekildiğini" söylerken, bunun yanında ABD'nin "İran rejimine yönelik ekonomik yaptırımları artırmak için harekete geçtiğini" belirtti.

Bunun yanında yatırımcılar Çin'le 15 Ocak'ta imzalanacak olan ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeleri izliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için 13-15 Ocak tarihlerinde Washington'a gidecek olan delegasyona öncülük edecek. Anlaşma öncesinde Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng Çin'in 15 Ocak öncesinde ithalatı yapılan bazı tarım ürünlerine yönelik "mecburi kota yönetimini" revize edeceğini açıkladı. Feng, yeni yasanın ABD'den yapılan tarım ürünleri ithalatını artırma hedefini "olumsuz etkilemeyeceğini" belirtti.

Veri gündeminde ise ABD haftalık işsizlik başvuruları 9 bin düşüşle 223 bin kişiden 214 bin kişiye geriledi.

Yatırımcı güvenindeki artışla ABD borsalarında açılışta;

NAsdaq yüzde 0.52,

S&P 500 yüzde 0.55 yükseldi.

Borsalarda erken işlemlerde görülen iyimserlik, yeni verilerle desteklendi. Almanya 'dan gelen güçlü sanayi üretimi ve ticaret dengesi verilerinin yanında, Birleşik Krallık (BoE) Başkanı Mark Carney , ülke genelinde "Brexit ve yerel politika belirsizliklerinin" azaldığını belirterek, enflasyon hedefini değiştirme aralığının "oldukça geniş" olduğun söyledi. Carney, merkez bankasının "parasal genişleme, yönlendirme, faiz indirimi gibi araçlardan oluşan 250 baz puanlık politika alanı" olduğunu belirterek, "Enflasyon hedeflemenin bütün sezonlar için geçerli bir çerçeve olduğu ve ekonomik refahın güçlü temellerinden biri olduğu kanıtlandı. Para Politikası Kurulu , enflasyonun istikrarlı bir şekilde yüzde 2.0 hedefine dönmesiyle uyumlu olarak toplam talebin artabileceğini ve Birleşik Krallık ekonomisinde fazla kapasite bulunduğuna karar verdi" dedi.

Avrupa borsalarında kapanışa doğru;

DAX yüzde 1.22,

FTSE yüzde 0.52,

CAC yüzde 0.32 yükseldi.

Dövizlerde de euro dolar karşısında değişmeyerek 1.11067 dolardan işlem gördü.

- İstanbul