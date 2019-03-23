Kurtulmuş, Sivaslılarla Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "HDP'nin eş genel başkanı ne diyor?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "HDP'nin eş genel başkanı ne diyor? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kastederek, 'Kazanacağız.' diyor, başka bir ad kullanarak. Önce şunu bilsinler. İstanbul ne kadar bizimse Hakkari de o kadar bizimdir. Edirne ne kadar bizimse Şırnak da o kadar bizimdir. Trabzon ne kadar bizimse Diyarbakır da o kadar bizimdir. 81 milyon vatandaşımızın hepsinin beraber yaşadığı bu aziz vatan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepimizin ecdadımızdan miras aldığımız bir coğrafyadır." dedi.



İstanbul Ataşehir Sivaslılar Derneği'nin İçerenköy'de düzenlediği Sivas Buluşması programına katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Sivaslıların İstanbul'da önemli bir hemşehri grubu olduğunu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin temsilcileri olduğunu söyledi.



Kurtulmuş, İsmail Erdem'in Sivaslıların üstün gayretleriyle Ataşehir'de başkan olacağını belirterek, yeni bir başlangıç için vatandaşlardan desteklerini istedi.



Seçimin bir genel seçim havasına girdiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu seçimde Türkiye'nin belediye başkanlarını seçeceğiz, meclis üyelerini seçeceğiz ama Türkiye'nin hangi istikamette yol yürüyeceğine de karar vereceğiz. Türkiye'nin yeni ve güçlü Türkiye yolunda mı yoksa kendi içinde sıkıntılarını ve problemlerini çözememiş bir ülke istikametinde mi yol yürüyeceğine karar vereceğiz. Benim gördüğüm, milletimiz 24 Haziran'da ortaya koyduğu, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçtiği iradesini temin edecektir. 31 Mart'ta sandıklardan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci çıkaracaktır." diye konuştu.



Numan Kurtulmuş, seçimin genel seçim havasına bürünmesinin bir nedeninin de kurulan ittifaklar olduğunu vurguladı.



Konuşmasının devamında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın seçimlere dair görüntülerinin yer aldığı videoları izleten Kurtulmuş, değerlendirmelerde bulundu.



Kurtulmuş, Temelli'nin sözlerine ilişkin, "Bu kişiyi tanıyorsunuz. HDP'nin eş genel başkanı ne diyor? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kastederek, 'Kazanacağız.' diyor, başka bir ad kullanarak. Önce şunu bilsinler. İstanbul ne kadar bizimse Hakkari de o kadar bizimdir. Edirne ne kadar bizimse Şırnak da o kadar bizimdir. Trabzon ne kadar bizimse Diyarbakır da o kadar bizimdir. 81 milyon vatandaşımızın hepsinin beraber yaşadığı bu aziz vatan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepimizin ecdadımızdan miras aldığımız bir coğrafyadır. Kıyamete kadar aziz milletin vatanı olmaya devam edecektir. Örtülü bir ittifak yapıyorsunuz.' dendiğinde kızıyorlar." ifadelerini kullandı.



Seçimlerde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Bu sözlerin her birine verilecek çok cevap var. Siz Sivaslı kardeşlerim bu cevapları çok iyi biliyorsunuz. En kallavisinden bu cevapları da verebilecek durumdasınız. Ancak diyor ki 'Bir günde bu kadar insanı terörist ilan ettiniz.' Hoppala. Bir dakika dur. Bu millet bir gece içerisinde canı pahasına 251 şehit vererek, 2 bin 500 kişi yaralanarak, binlerce, yüz binlerce insan 'Ölürsem şehit kalırsam gazi.' diyerek meydanlara çıktı. Bir gece içerisinde sizin terörist FETÖ'cü eşkıyalarınızdan bu ülkeyi temizledi ve uçurumun kenarından kurtardı. Biz sizi bir gecede terörist yapmadık. Siz bu milleti bir gecede yok etmeye kalktınız. Siz öyle hazırlıklar yaptınız ki eğer maksadınıza ulaşsanız Türkiye'de iç savaş çıkaracaktınız, Türkiye'de büyük bir işgal girişiminin hazırlığını yapacaktınız. Ayrıca Akıncılar Üssü'nde 5 bin ceset torbasını hazırlayan siz değil misiniz? Marmaris'te Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yeri basarak, Cumhurbaşkanımızı infaz etmeye kalkan siz değil misiniz? Siz terörist değilseniz dünyada terörist kimdir? Ayrıca madem o kadar masumsun. Neden Amerika'ya kaçarsın?"



Konuşmasında Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleleri anlatan Kurtulmuş, milletin kirli ittifaklara karşı gereğini yapacağını sözlerine ekledi.

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