Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 13 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 13 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yayımlandı.

Karar kapsamında "İstiklal Madalyası" verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle: