Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

6 saat önce

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 13 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek, System.String[]

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 13 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 13 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yayımlandı.

Karar kapsamında "İstiklal Madalyası" verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği - Şehitlik Tarihi ve Yeri Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Mersin - İbrahim Hakkı oğlu 1305 (1889) doğumlu Serçavuş (Yedek Subaylığa terfi ettirilmiş) Hüseyin Avni AtlıGökbayrak Bölüğü (Adana Jandarma Alayı - Mersin Jandarma Taburu Jandarma Bölüğü Serçavuşu) Kızı Adile Baloğlu (Atlı)
Karacasu - Ahmet oğlu 1313


Oğlu Ahmet Remzi (1897) doğumlu Serçavuş Muavini Ahmet Ulusoy

6. Fırka (Tümen) - 50. AlayOğlu Ahmet Remzi Ulusoy
Yeşilhisar - Mehmet Hüsnü oğlu 1316 (1900) doğumlu Çavuş Burhan Şafak

14. Fırka (Tümen) - Şinayder Sahra Topçu TaburuOğlu Hasan Şafak
Denizli - Ömer oğlu 1315 (1899) doğumlu Çavuş Burhan Şafak 3. Kolordu - 61. Fırka (Tümen) İstihkam BölüğüOğlu Saim Gür
Yozgat-Mustafa oğlu 1313 1897) doğumlu Er Mehmet Demir 1. Alay Hücum Taburu - Kanlıpınar Harbi'nde Taşlıtepe'de 29 Ağustos 1337'de (1921) Hafif Yaralı Oğlu Mustafa Demir
Erzurum - Ali oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Necmettin Uygur 9. Kolordu - 17. Alay Oğlu İhsan Hulki Uygur
Yalvaç - Hasan Ali oğlu 1310 (1894) doğumlu Er İsmail Demir Ankara Millet Meclisi ve Riyaseti Muhafaza Efradı Oğlu Ali İhsan Demir
Nallıhan - Mustafa oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Veli Akkaya Piyade Mühimmat Deposu Kızı Leyla Yüksel (Akkaya)
Emirdağ - İsa oğlu 1300 (1884) doğumlu Er Osman Boztepe 2. Kolordu - 7. Fırka (Tümen) - 41. Alay - 3. Tabur - 9. BölükTorunu Muammer Boztepe
Mengen- Ali Osman oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Raşit Akyüz Garp Cephesi Torunu Yunis Kalender
Afyonkarahisar - Hasan oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Mehmet Abdioğulları Afyon Seferi Sevk Efradı Torunu Mehmet Abdioğulları
Gümüşhacıköy - Hasan oğlu 1303 (1887) doğumlu (Haciveled Oğullarından) Er İsmail 66. Alay - 2. Tabur - 1. Bölük - 17 Mayıs 1338'de (1922) Dazlı Asad Müsademesinde ŞehitTorunu İsmail Sözüdoğru
Kırşehir - Mustafa Kahya oğlu 1315 (1899) doğumlu (Kerad Oğullarından) Er MusaKırşehir Depo Bölüğü - 8 Ocak 1337'de (1921) Karkın Kızık Harbi'nde Şehit

Yeğeni Mehmet Ali Memiş

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:28 Kaynak: AA
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