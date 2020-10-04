Kuru meyve sektöründe üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı - Son Dakika

Kuru meyve sektöründe üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sağlıklı ürünler listesine yer alan kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incire pandemi döneminde talep artışı oldu.

Kuru meyve sektöründe üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sağlıklı ürünler listesine yer alan kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incire pandemi döneminde talep artışı oldu. Kuru meyve sektörünün muhteşem üçlüsü üzüm, kayısı ve incir ihracatı 2019-2020 sezonunda 414 bin 878 tona ulaşarak, 1 milyar 5 milyon dolar gelir sağladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin ihracatında dünya lideri olduğu kuru meyve sektöründe muhteşem üçlü olarak tanımlanan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2019-2020 sezonunda 1 milyar dolar barajını geçmenin mutluluğu yaşadıklarını dile getirdi. Celep, 2019/20 sezonunda 414 bin 878 ton üzüm, incir ve kayısıyı 120 farklı ülkeye göndererek milyarlarca insanın pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladıklarının altını çizdi. Çekirdeksiz kuru üzümde 2019/20 sezonunda 248 bin 309 ton kuru üzüm ihracatı karşılığı 509 milyon 940 bin dolar döviz geliri elde ettikleri bilgisini veren Celep, "Türkiye, temmuz sonunda sonuçlanan kuru kayısı sezonunda 96 bin 777 ton kuru kayısı ihraç ederken karşılığında 253 milyon 392 bin dolarlık döviz gelirini hanesine yazdırdı. 30 Eylül'de 2019/20 sezonu sona eren kuru incirin ihracatı 69 bin 791 ton karşılığı 241 milyon 865 bin dolara ulaştı. 2018/19 sezonunda kuru üzüm, kayısı ve incir ihracatımız 411 bin ton karşılığı 996 milyon dolar olmuştu. Bu sezon Türkiye'nin ihracatında yüzde 11'e varan daralmanın yaşandığı süreçte kuru meyve ihracatımızın artıya geçmesine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İngilizler beş çayında Türk üzümlü kekleri tercih etti

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin 509 milyon 940 bin dolarlık kuru üzüm ihracatının yüzde 80'i Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, İngiltere 154 milyon 740 bin dolarlık taleple zirvede yer aldı. İngilizler, klasik beş çaylarının yanında Türk üzümlü kek tercih etti.

Almanya, 59 milyon 800 bin dolarlık Türk üzümü ithalatıyla listede ikinci sırada yer alırken, Hollanda 49 milyon 232 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm talebinde bulundu. Bu ülkeleri 36 milyon dolarla İtalya ve 32 milyon dolarla Fransa takip etti.

Avrupa Birliği (AB) dışında Türkiye'den çekirdeksiz kuru üzüm ithal eden ülkelerin başında 25,7 milyon dolarlık tutarla Avustralya gelirken, Japonya 13,1 milyon dolarlık Türk üzümü tercih etti.

Kuru kayısıyı en çok Amerikalılar tercih etti

Türkiye'den kuru kayısı ihracatında listenin başında 35,5 milyon dolarlık tutarla ABD yer aldı. Almanya, 24 milyon dolarlık, Fransa ise 22,5 milyon dolarlık Türk kayısısı talep etti. Türkiye'den kuru kayısı ihracatında İngiltere, Brezilya, Rusya ve Avustralya öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Kuru incirin ihracatı 2019/20 sezonunda 69 bin 791 ton karşılığı 241 milyon 865 bin dolar oldu. Sezon başında ortaya konulan 70 bin ton ihracat hedefine ulaşıldı. Almanya, 34 milyon 703 bin dolarlık kuru incir talebiyle adını zirveye yazdırırken, Fransa, Türkiye'den 33 milyon 782 bin dolar kuru incir ithal etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 33 milyon 242 bin dolarlık kuru incir talep etti. - İZMİR

Kuru meyve sektöründe üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı
Kuru meyve sektöründe üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı
Kuru meyve sektöründe üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı
Kuru meyve sektöründe üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı
Kuru meyve sektöründe üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyve sektöründe üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi

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