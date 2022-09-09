Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon uzadı - Son Dakika
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Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon uzadı

09.09.2022 11:20
Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon uzadı

Kuzey Ege'nin önemli destinasyonlarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin cazibe merkezi Cunda Adası'nda turizm hareketliliği sonbaharda da sürüyor.

Kuzey Ege'nin önemli destinasyonlarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin cazibe merkezi Cunda Adası'nda turizm hareketliliği sonbaharda da sürüyor.

Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanlarından Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki 22 adadan biri olan Cunda, kendine özgü otantik dokusu, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Deniz ürünleri ve mutfağıyla damak tadına önem verenlerin de uğrak yeri olan adada, son yılların en yoğun hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nda başlayan ve esnafın, turizmcilerin yüzünü güldüren yoğunluk devam ediyor. Yaz sezonunda yüzde 90-100 olan adadaki butik otellerin doluluğunun, sonbaharda yüzde 80-90 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm ve Altyapı Geliştirme Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine, Kuzey Ege'nin en güzel tatil döneminin ekim ve kasım olduğunu söyledi.

İlçeye özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Çanakkale ve Trakya'nın kentlerinden hafta sonu tatilleri için güz ve kış mevsimlerinde yoğun sayılabilecek bir talebin olduğunu belirten Özgültekin, "Bu yıl özellikle ağustos ayı Ayvalık ve Cunda Adası için son derece yoğun geçti. Bu yoğunluk, ağustos kadar olmasa da eylül ve ekimde de sürecektir. Hatta hava şartları uygun olursa kasımın da geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl hareketli geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ada esnafından Hasan Atala da turizm sezonunun bu yıl oldukça güzel geçtiğini dile getirdi.

Cunda esnafı olarak bundan mutluluk duyduklarını anlatan Atala, "Ağabeyimin ve kardeşimin otel ve restoranı var, onlar da yoğunluktan son derece memnun. Cunda Adası kış mevsiminde de özellikle hafta sonlarında hareketli oluyor. İnşallah bu durum yılbaşına kadar sürer." dedi.

Antalya'da yaşıyor, tatillerinde Cunda'yı tercih ediyor

Restoran işletmecisi Hasan Güren, Kovid-19 salgınının ardından son 10 yılın en iyi sezonunu geçirdiklerini bildirdi.

Eylülün ilk günlerindeki yoğunluğun sürmesini dileyen Güren, şöyle devam etti:

"Ayvalık'ta eylül ve ekimde havalar son derece güzel oluyor. Bunu da hesaba katarsak bu ay ve önümüzdeki ay yine hareketli olacaktır. Zaten artık Ayvalık'a ulaşım konusunda mesafeler de kısaldı. Artık İstanbul'dan buraya insanlar hafta sonu kaçamakları yaparak gelebiliyor. Bu yüzden ekim ve kasımda da Cunda Adası'nda hareketliliğin süreceğini düşünüyorum."

Ziyaretçilerden İsmail Kurt da Antalya'da yaşadığını, Ayvalık ve Cunda Adası'nı çok sevdiğini belirtti.

Adada genelde restoranlarda, çarşısında ve gezilecek yerlerinde vakit geçirdiğini aktaran Kurt, "Her sene boşluk ve imkan bulduğumda soluğu burada alıyorum. Geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da tatilimi Cunda'da değerlendiriyorum. Çünkü Cunda'da ada insanları çok cana yakın ve gezilecek çok güzel yerleri var. Bu yüzden de tatillerimde hep Cunda'yı tercih ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Cunda Adası, Balıkesir, Kuzey Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon uzadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon uzadı - Son Dakika
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