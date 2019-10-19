Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı
Son Dakika Dünya Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı

Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı

34 dakika önce

AB'ye tam üyelik müzakerelerinin başlaması için olumsuz yanıt alan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev erken seçim çağrısı yaptı.

Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı, System.String[]

AB'ye tam üyelik müzakerelerinin başlaması için olumsuz yanıt alan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev erken seçim çağrısı yaptı. Fransa'nın hafta içinde düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde Kuzey Makedonya ve Kosova ile AB'ye tam üyelik müzakerelerine başlanmasına karşı çıkmasının ardından Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev erken seçim çağrısı yaptı.


Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev başkent Üsküp'te yaptığı basın toplantısında "böylece Kuzey Makedonya halkının ülkenin AB yanlısı tutumunun devam ettirilip ettirilmemesi gerektiğine" karar vereceğini söyledi.


"İki gün önce büyük bir haksızlık yaşandı" diyen Kuzey Makedonya Başbakanı "Büyük bir tarihi hatanın kurbanı olduk" şeklinde konuştu.


Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvede, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda görüş birliğine varılamamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kuzey Makedonya ve Kosova ile AB tam üyelik müzakerelerine başlanmasına karşı çıkmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer AB liderleri ise tam üyelik müzakerelerinin başlatılması için yeşil ışık yakmıştı. Kosova konusunda Danimarka ve Hollanda da karşı görüş bildirmişti.


AB tam üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için tüm AB üye ülkelerinin onayı gerekiyor.


AB'li diplomatlar söz konusu gelişmenin Rusya, Çin ve Türkiye'nin Balkanların batısındaki etkisini artırmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.


Reuters,dpa/ BW,EC


(c)


Avrupa Birliği, Zoran Zaev, Makedonya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı
İngiltere Parlamentosu, yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 82 milyona çağrı: Herkesi AK Parti saflarına bekliyorum Cengiz Ünder'in asker selamı sonrası hocasından açıklama: Futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 19:51:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]