Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı

AB'ye tam üyelik müzakerelerinin başlaması için olumsuz yanıt alan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev erken seçim çağrısı yaptı. Fransa'nın hafta içinde düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde Kuzey Makedonya ve Kosova ile AB'ye tam üyelik müzakerelerine başlanmasına karşı çıkmasının ardından Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev erken seçim çağrısı yaptı.



Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev başkent Üsküp'te yaptığı basın toplantısında "böylece Kuzey Makedonya halkının ülkenin AB yanlısı tutumunun devam ettirilip ettirilmemesi gerektiğine" karar vereceğini söyledi.



"İki gün önce büyük bir haksızlık yaşandı" diyen Kuzey Makedonya Başbakanı "Büyük bir tarihi hatanın kurbanı olduk" şeklinde konuştu.



Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvede, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda görüş birliğine varılamamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kuzey Makedonya ve Kosova ile AB tam üyelik müzakerelerine başlanmasına karşı çıkmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer AB liderleri ise tam üyelik müzakerelerinin başlatılması için yeşil ışık yakmıştı. Kosova konusunda Danimarka ve Hollanda da karşı görüş bildirmişti.



AB tam üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için tüm AB üye ülkelerinin onayı gerekiyor.



AB'li diplomatlar söz konusu gelişmenin Rusya, Çin ve Türkiye'nin Balkanların batısındaki etkisini artırmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.



Reuters,dpa/ BW,EC



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