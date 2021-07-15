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Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi - Son Dakika

Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:01

Antalya'da bir gece kulübünde arkadaşları ve ağabeyi birlikte eğlenen Tarık Arslan, kendilerine laf atan bir grupla tartışmaya girdi. Kulüpten ayrıldıktan sonra tekrar aynı grupla karşılaşan 37 yaşındaki adam, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü. 2 şüpheli gözaltına alındığı olayda hayatını kaybeden şahsın yakınları cenazesinde fenalık geçirdi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde Tarık Arslan (37), arkadaşları ve ağabeyi ile birlikte gece kulübüne eğlenmeye geldi. İddiaya göre, içeride 2-3 kişinin Arslan ve yanındakilere laf attı. Bunun üzerine Arslan ile karşı taraf arasında tartışma yaşandı. Araya güvenlik görevlileri girerken, taraflar olaysız bir şekilde kulüpten ayrıldı.

KULÜPTEN AYRILDIKTAN SONRA TARTIŞTIKLARI KİŞİLERLE TEKRAR KARŞILAŞTILAR

Arslan ve yanındakiler kulüpten ayrıldıktan 2 saat sonra ise tartıştıkları kişilerle karşılaştı. Burada tekrar başlayan tartışma, ardından kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada şüphelilerden biri tabancayla birkaç el ateş etti. Kalbinden vurulan Arslan ağır yaralanırken, ağabeyi de kalçasından hafif yaralandı.

İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheliler otomobille bölgeden kaçtı. Bu sırada ağır yaralanan Arslan, ağabeyi tarafından otomobile bindirip özel bir hastaneye götürdü. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eğlence kulübünde laf atma tartışması dışarıya taştı! 1 kişi vurularak öldürüldü

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay sonrası çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Arslan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Morga gelen Arslan'ın yakınları oldukça üzgün görüldü. Bazı yakınları cenaze alınırken fenalık geçirdi. Arslan'ın cenazesi defnedilmek üzere morgdan alındı.

Eğlence kulübünde laf atma tartışması dışarıya taştı! 1 kişi vurularak öldürüldü
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi

Güzeloba Mahallesi, Tarık Arslan, Muratpaşa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi - Son Dakika


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