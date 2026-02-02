Leopar ile Selfie Bilançosu: Turist Yaralandı - Son Dakika
Leopar ile Selfie Bilançosu: Turist Yaralandı

Leopar ile Selfie Bilançosu: Turist Yaralandı
02.02.2026 12:27  Güncelleme: 13:28
Leopar ile Selfie Bilançosu: Turist Yaralandı
Çin'de kayak yapan kadın, leopara yaklaşınca saldırıya uğradı; kaskı sayesinde ciddi yaralanmadı.

Çin'in Keketuohai UNESCO Küresel Jeoparkı'na bağlı Talat köyünde kayak yapan bir kadın turistin çevre bulunan leoparla fotoğraf çekilme isteği kanlı bitti.

KASK SAYESİNDE CİDDİ YARA ALMADI

Leoparla selfie çekilmek isteyen kadın, leopara 3 metre kadar yaklaşan kadın leoparın saldırısına uğradı. Fotoğraf çektiği sırada gülümsediği görülen kadının dakikalar sonra çekilen bir görüntüsünde kadının yüzünün kanlar içinde kaldığı anlaşılıyor. Çevrede bulunanların kurtardığı turistin kaskı sayesinde ciddi bir şekilde sayesinde yaralanmaktan kurtulduğu kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun stabil olduğu açıklandı.

Bu karenin 1 saniye sonrası facia

DAHA İYİ AÇI FELAKET GETİRDİ

Yetkililer, bölgede bir gün önce leopar görüldüğüne dair uyarıların yapıldığını ancak kayak yapan kadın turistin daha iyi bir açı için leopara çok fazla yaklaştığını dile getirdi.

Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Leopar, turist, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Leopar ile Selfie Bilançosu: Turist Yaralandı - Son Dakika

