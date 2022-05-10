Libya'da 48. Uluslararası Trablus Fuarı başladı - Son Dakika
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Libya'da 48. Uluslararası Trablus Fuarı başladı

10.05.2022 00:20
Libya'da 48. Uluslararası Trablus Fuarı başladı

Libya'da 15 Mayıs'a dek faaliyetlerini sürdürecek 48. Uluslararası Trablus Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Libya'da 15 Mayıs'a dek faaliyetlerini sürdürecek 48. Uluslararası Trablus Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuar, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı gözetiminde, Libya Fuarları Genel Kurulu sponsorluğunda düzenleniyor.

Fuara Türkiye'nin yanı sıra, Endonezya, Romanya, Tunus, Cezayir ve İtalya'dan 110 şirket ve bazı uluslararası şirket temsilcileri katılıyor.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yusuf Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya halkına destek olmak için büyükelçilik tarafından organize edilen stand vesilesiyle fuarda yerlerini aldıklarını ve Türkiye'nin makina, inşaat malzemeleri, mücevher, mobilya gibi çeşitli sektörlerini tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Yıldız, "Fuar, Türk iş çevresi için çok önemli ve tarihi bir özelliği var. Geçmiş dönemlerde bu fuara 100'den fazla Türk firması katılıyordu. Libya'daki sorunlar nedeniyle fuara ara verilmişti ve şimdi yeniden açıldı. Bu anlamda bu fuar çok önemli." diye konuştu.

Fuarın Türk firmalarının Libya pazarında yer almasını sağlayan önemli fuarlardan biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, fuarın Libya'nın kalkınması ve gelişmesine bir vesile olması temennisinde bulundu.

Yıldız, fuara bu yıl kaç Türk firmasının katıldığına dair bir bilgi vermedi.

Fuarlar Genel Kurulu Başkanı İsam el-Avl da Libya'da her yıl düzenlenen bu fuarın son 3 yıldır Kovid-19 salgını ve bazı güvenlik durumlarından dolayı yapılamadığını hatırlattı.

Libya'daki en önemli fuarlardan olan ve ilk kez 1926'da kurulan Trablus Fuarı, Afrika ve Arap dünyasının en eski fuarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Fuar, 15 Mayıs'a dek açık kalacak.

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Tripoli, Libya, Mayıs, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da 48. Uluslararası Trablus Fuarı başladı - Son Dakika


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