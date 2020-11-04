Libya'daki kabilelerin kanaat önderlerinden AA'ya ziyaret - Son Dakika

Libya'daki kabilelerin kanaat önderlerinden AA'ya ziyaret

04.11.2020 18:47
Libya'daki kabilelerin kanaat önderlerinden AA'ya ziyaret, System.String[]

Libya'nın önemli aktörlerinden Tebu, Tavarık ve Berberi kabilelerinin kanaat önderleri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Merkezini ziyaret etti.

Libya'nın önemli aktörlerinden Tebu, Tavarık ve Berberi kabilelerinin kanaat önderleri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Merkezini ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) davetlisi olarak Türkiye'ye gelen kabilelerin temsilcileri AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, Uluslarası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, İHH Genel Başkan Yardımcısı Sait Demir ve diğer yetkililerle iki ülke arasındaki iş birliği ve Libya'daki gelişmeleri görüştü.

Mutanoğlu, Libya heyetiyle yaptığı görüşmede, "AA olarak Libya'da sahadaki gelişmeleri ve ülkede iç barışın sağlanmasına yönelik girişimleri tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyuna aktarıyoruz." dedi.

AA'nın Libya'da ekiplerinin bulunduğu bilgisini paylaşan Mutanoğlu, Libya'nın istikrarının Kuzey Afrika coğrafyasına tesir ettiğini, Türk halkının da Libya'nın kalkınması ve güvenliğe kavuşmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Libya heyetinden Tavarık Toplumu Yüksek Meclisi Başkanı Mevlaye Gdidi, AA ile iletişim halinde olduklarını, mesajlarını AA'nın sahadaki muhabirleri aracılığıyla dünyaya ulaştırdıklarını ifade etti.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı dileklerini de ileten Gdidi, Libya'nın son yıllarda birçok savaştan geçtiğini ve burada en ağır bedeli de Libyalıların ödediğini aktardı.

Gdidi, Türkiye'yi ziyaretlerinde çok sayıda temasta bulunduklarını bunların başında da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile olan görüşmenin geldiğini söyledi. Libyalı temsilci, söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin yollarını ele aldıklarını kaydetti.

Tebu Şeyh ve Ayan Meclisi Başkanı İbrahim Vurdku Yasku da "Türkiye'nin Libya halkının iradesinin yansıtılması, iktidarın barışçıl yollarla devredileceği bir sistemin kurulması için çabası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'nın sorunlarının giderilmesi için gayretinden dolayı" teşekkür etti.

"Libya'nın güneyindeki asıl evlatlarının siyasi karar alma mekanizmalarından uzak tutulduğunu" vurgulayan Yasku, kabilelerin yaşadığı Libya'nın güneyinin doğal kaynaklar açısından zengin olmasına rağmen güvenlik ve kalkınma noktasında yoksun bırakılmasından şikayet etti.

Yasku, Libya ile tarihi ve kültürel bağları olan Türkiye'deki temaslarında bu tür sıkıntılarını Türk muhataplarıyla paylaştığını ve bu görüşmelerin verimli geçtiğini anlattı.

Libya konulu diyalog toplantılarının katılımcılarının Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından seçildiğini, Libya'daki kabileleri yansıtmadığını ve kendilerinin bunu kabul etmediğini söyleyen Yasku, buna rağmen diyalog toplantılarının başarıya ulaşmasını ve ülkeye istikrar getirmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Amaziğ (Berberiler) Yüksek Meclis Başkanı Muhammed bin Talib ise iki ülke tarihinde Berberilerin Osmanlı meclisinde temsil edildiğine değinerek, ziyaretlerinde birebir görüşmelerle iki ülke arasındaki iş birliğini artırmaya katkı sunmayı arzu ettiklerini belirtti.

Libya gibi petrol ülkesinde günde 8 saati aşan elektrik kesintileri yaşandığına işaret eden Bin Talib, ülkesindeki birçok sıkıntının Birleşik Arap Emirlikleri gibi dış aktörlerin muhteris müdahelesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'daki kabilelerin kanaat önderlerinden AA'ya ziyaret - Son Dakika


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