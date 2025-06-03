Lider Club\'a \'\'Kızıl Elma\'\' ödülü: Turizme ve biniciliğe katkı onurlandırıldı

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Genel Başkanı Murat Doğanay, geçtiğimiz günlerde Lider Club tesisini ziyaret ederek turizm ve binicilik alanına yaptığı katkılardan dolayı Lider Club Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dernek'e "Kızıl Elma Ödülü"nü takdim etti.

Ziyarette konuşan Doğanay, tesise övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullandı: Turizm ve binicilik sporuna hizmet edecek, doğayla bütünleşmiş bu muhteşem tesisin kısa sürede hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olacağından hiç şüphemiz yok. Gerçekten vizyoner bir yatırım, yolu açık olsun.

Serdar Dernek ise yaptığı açıklamada, projeye olan inançlarını ve titizlikle yürütülen süreci şu sözlerle anlattı:

"Ülkemizin turizmine değer katacak özel bir yatırım yaptık. Her şeyin kusursuz olması için hiçbir masraftan kaçınmadık. Restoranlardan otel hizmetlerine kadar her detay en ince ayrıntısına kadar planlandı. Özellikle binicilik sporuna katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Doğayla iç içe binicilik keyfini yaşamak isteyen herkesi Lider Club'a bekliyoruz."

LİDER CLUB: DOĞA, KONFOR VE ETKİNLİK DOLU BİR YAŞAM ALANI

İstanbul Çatalca'da 80 dönüm araziye kurulu olan Lider Club, lüks konaklama, doğayla iç içe bir atmosfer, binicilik olanakları ve çok amaçlı sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. 2022'de yapımına başlanan tesisin %70'i tamamlandı; yıl sonuna kadar tamamının hizmete girmesi planlanıyor.

Tesisin kalbinde yer alan Magical House Otel, taş mimarili 265 odası ve 600 yatak kapasitesiyle hem iş hem tatil amaçlı konaklamalara ev sahipliği yapıyor. Modern konforu doğayla birleştiren otel, aynı zamanda konferans ve kurumsal organizasyonlar için de ideal bir ortam sunuyor.

BİNİCİLİKTE YENİ MERKEZ: MAGICAL HORSES CLUB

Açık ve kapalı manejleri, 265 box kapasiteli at pansiyonu ve profesyonel eğitmen kadrosuyla her seviyeye hitap eden Magical Horses Club, engel atlama ve atlı cimnastik gibi branşlarda Avrupa standartlarında hizmet sunuyor.

Haziran'da Ücretsiz Binicilik Yarışları

21-22 Haziran: Pony Yarışmaları

25-29 Haziran: Pony & Equifun Türkiye Kupası – Atlı Cimnastik Kupası

Yarışlar tüm misafirlere ücretsiz ve seyirciye açık olacak.

MAGICAL EVENTS İLE ÖZEL ANLARA ÖZEL MEKÂNLAR

Düğün, nişan, kına gibi unutulmaz anlar için tasarlanan Magical Events, son teknolojiyle donatılmış 3 farklı salonuyla 500 ila 900 kişilik kapasitede hizmet veriyor. Ayrıca çok amaçlı toplantı salonları, esnek oturma düzeni ve teknik altyapısıyla kurumsal organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

ZENGİN OLANAKLARLA DOLU BİR YAŞAM ALANI

Restoran, cafe, atış poligonu, spa, fitness salonu, dövüş kulübü, güzellik merkezi, konferans alanları ve mini hayvanat bahçesi gibi sayısız imkânıyla Lider Club, konuklarına sadece tatil değil; aynı zamanda keşif, dinlenme ve sporla dolu benzersiz bir yaşam alanı sunuyor.