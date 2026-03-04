Lokanta Kadırgalı Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Dölek: Türkiye kebap ve dönerden ibaret değil - Son Dakika
Lokanta Kadırgalı Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Dölek: Türkiye kebap ve dönerden ibaret değil

04.03.2026 15:31
Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Lokanta Kadırgalı Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Dölek, Ramazan'da uygulanan fix menülerden Türk mutfağının dünyadaki algısına, etnik restoranlardan kaybolan geleneksel tatlara kadar pek çok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dölek, Türk mutfağının dar kalıplarla anlatıldığını vurgulayarak kamuoyuna ve karar vericilere önemli mesajlar verdi.

Lokanta Kadırgalı Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Dölek, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olarak Ramazan'da uygulanan fix menülerin tüketiciyi koruduğunu vurguladı. Türk mutfağının dünyada hak ettiği yerde olmadığını söyleyen Dölek, Türkiye'nin kebap ve dönerle sınırlı algılanmasına tepki gösterdi. Geleneksel lezzetlerden uzaklaşıldığını belirten Dölek, etnik restoranların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"RAMAZAN'DA VERİLEN FİX MENÜLER TÜKETİCİLERİ KORUYOR"

Ramazan döneminde uygulanan fix menülerin önemine dikkat çeken Ünal Dölek, "Ramazan'da verilen fix menüler tüketicileri koruyor" ifadelerini kullandı. Yiyecek ve içeceğin sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Dölek, "Yiyecek içecek olmadan hiçbir etkinlik ve sosyalleşme olmuyor" dedi. Devlet politikalarına da değinen Dölek, "Devlet, etnik restoranların açılmasını teşvik etmeli" sözleriyle gastronominin kültürel çeşitlilik açısından taşıdığı öneme işaret etti.

"TÜRKİYE KEBAP VE DÖNERDEN İBARET DEĞİL"

Türk mutfağının dünyada yeterince temsil edilemediğini savunan Dölek, "Türk mutfağı dünyada hak ettiği yere gelemedi" diyerek eleştiride bulundu. Mutfağın zenginliğine vurgu yapan Dölek, "Türkiye kebap ve dönerden ibaret değil" sözleriyle algının yanlış kurulduğunu söyledi. Dölek, "Sadece çorbalarımızla bile dünyaya kendimizi tanıtabiliriz" diyerek geleneksel lezzetlerin küresel tanıtımda büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

"KENDİ MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZDEN UZAKLAŞIYORUZ"

Geleneksel tatların zamanla kaybolduğunu belirten Ünal Dölek, "Kendi mutfak kültürümüzden uzaklaşmaya başladık" dedi. Mesleğin önemine dikkat çeken Dölek, "Biz dünyanın en önemli mesleğini yapıyoruz, tıptan bile daha önemli" ifadelerini kullandı. Sektöre yönelik uyarılarda da bulunan Dölek, "Herkes restorancı olmamalı" derken, geçmişle bugün arasındaki farkı ise "20-30 sene önce seve seve içtiğimiz bozayı çocuklarımıza içiremiyoruz" sözleriyle özetledi. Dölek, kişisel tercihini de ekleyerek "Bence dünyanın en lezzetli yemeği Kuru fasulye" dedi.

Kültür Sanat, Gastronomi, Yaşam, Son Dakika

