Lübnan Dışişleri Bakanı Wehbe istifasını sundu - Son Dakika

Lübnan Dışişleri Bakanı Wehbe istifasını sundu

19.05.2021 13:15
Lübnan Dışişleri Bakanı Wehbe istifasını sundu, System.String[]

Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sundu.

Lübnan'da geçici hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Charbel Wehbe, geçtiğimiz pazartesi ABD merkezli ve Arapça yayın yapan El-Hurra televizyon kanalında katıldığı bir programda Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Wehbe, bu sözleri nedeniyle söz konusu ülkelerle çıkan gerginliğin ardından ülkenin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sundu. Wehbe, Aoun tarafından ülkenin başkent Beyrut'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edilirken, katıldığı programdaki sözlerinin Lübnan ve Lübnan halkı aleyhine kullanılmaması için istifa etme kararı aldığını söyledi.

Ne olmuştu

Wehbe, katıldığı programda canlı bağlantı kurulan Suudi Arabistanlı bir yetkilinin Cumhurbaşkanı Aoun'a yönelik "sayın" ifadesini kullanmaması üzerine " İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz" demişti. Wehbe ayrıca, kardeş ülkelerin Irak'taki Ninova ve Enbar'ın yanı sıra Suriye'deki Tedmur'a DEAŞ terör örgütünü yerleştirdiğini de söylemişti. Sunucunun körfez ülkelerini kast edip etmediğine ilişkin sorusuna karşılık olarak isim vermek istemediğini belirten Wehbe, bu sözleri ile tepki çekmişti.

Programın ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, ülkelerinde görevli Lübnan büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmış ve şikayette bulunmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi de (KİK) Wehbe'nin özür dilemesini talep etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı ise Wehbe'nin açıklamalarının şahsi görüşünü ifade ettiğin, Lübnan devletinin veya Aoun'un tutumunu yansıtmadığını açıklamıştı.

Öte yandan gelen tepkilerden sonra programda sarf ettiği sözler nedeniyle özür dileyen Wehbe, herhangi bir ülkenin ismini vermediğini belirtmiş, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti. - BEYRUT

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Körfez, Lübnan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lübnan Dışişleri Bakanı Wehbe istifasını sundu - Son Dakika


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