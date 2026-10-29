Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Kazada 21 yaşındaki sürücü Y.D. ile yanındaki 20 yaşındaki B.G. yaralandı. Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorlu’da gece saatlerinde yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAYGAN ZEMİNDE KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde meydana geldi. Y.D.’nin kullandığı 59 APL 268 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.
2 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.D. ile yanındaki B.G., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Otomobilin park halindeki araca çarptıktan sonra takla attığı anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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