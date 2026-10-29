Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Kazada 21 yaşındaki sürücü Y.D. ile yanındaki 20 yaşındaki B.G. yaralandı. Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu’da gece saatlerinde yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

KAYGAN ZEMİNDE KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde meydana geldi. Y.D.’nin kullandığı 59 APL 268 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.

Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.D. ile yanındaki B.G., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin park halindeki araca çarptıktan sonra takla attığı anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada
Kaynak: DHA
TekirdağOtomobilTrafikGüncelÇorluKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Tren istasyonunda katliam Görüntüler korkunç Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç
Hesap değişiyor Memurların maaşında yeni dönem Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
Galatasaray’dan gönderilmişti Yeni takımında fırtına gibi esiyor Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
17:24
3 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 18:35:05. #7.12#
SON DAKİKA: Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android