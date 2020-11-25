Macaristan, Trabzon'da fahri konsolosluk ofisi açtı - Son Dakika

Macaristan, Trabzon'da fahri konsolosluk ofisi açtı

25.11.2020 15:57
Macaristan, Trabzon'da fahri konsolosluk ofisi açtı, System.String[]

Macaristan, Trabzon'da Fahri Konsolosluk ofisi açtı.

Macaristan, Trabzon'da Fahri Konsolosluk ofisi açtı. Fahri konsolosluk görevine atanan iş adamı Umut Durbakayım, yemin ederek görevine başladı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı, Trabzon'un yanı sıra Doğu Karadeniz'deki Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'den sorumlu olacak " fahri konsolosluk ofisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Trabzon'daki töreninde konuşan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derin ve güçlü olduğunu belirterek, siyasi ve kültürel alanların yanı sıra ekonomik ilişkilerin de giderek önem kazandığını söyledi.

Son zamanlarda Trabzon ile Macaristan arasındaki direkt ilişkileri canlandırmak için fahri konsolosluk ofisi kurmak istediklerini dile getiren Matis, "Bu sayede hem kültür hem de ekonomik ilişkileri canlandırmak için Umut Durbakayım fahri konsolos olarak atandı." dedi.

Matis, 4 hafta önce Trabzon'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaret sırasında valimiz, belediye başkanımız, ticaret ve sanayi odası başkanımız ve üniversite rektörümüzle fahri konsolosluğumuzun Trabzon'a ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine ne gibi katkılar sunacağını görüştük. Birçok ortak proje girişiminde bulunduk. Trabzon Fahri Konsolosluğumuzun; eğitim, kültür ve ekonomi gibi alanlarda ve ikili ilişkilerin gelişmesinde çok ciddi katkıları olacak."

Matis, Macaristan'ın Trabzon'daki bilinirliği ve görünürlüğünü artırmak için de çalışacaklarını belirterek, "Mesela önemli bir şey tespit ettik; Trabzon'un kardeş şehri Zigetvar'da Türkiye ve ortak tarihimizle ilgili çok sayıda sokak, park ismi var. Ancak Trabzon'da böyle bir şey yok. Umarım Trabzon halkının Zigetvar Sokağı, Macaristan Dostluk Parkı gibi yerlere gitme şansı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Fahri konsolosluğun öneminden bahseden Matis, ikili ilişkilerin gelişimi için çalışmalara başladıklarını anlattı.

"İş birliğimizi geliştirip güçlendireceğiz"

Macaristan'ın Trabzon yeni Fahri Konsolosu Umut Durbakayım, iki ülke arasındaki tarih ve kültürel anlamda dostluk ilişkilerinin çok güçlü olduğunu söyledi.

Merkezi Trabzon olan fahri konsolosluğun Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'den sorumlu olduğunu dile getiren Durbakayım, şu açıklamalarda bulundu:

"Trabzon ile Macaristan'ın çok önemli bir tarihi bağı vardır. Osmanlı'nın güçlü sultanlarından Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon doğumlu olup Macaristan'ın Zigetvar topraklarında 1566'da hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla Sultan Süleyman Han iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin en önemli simgelerinden birisidir. 1998'de ise Zigetvar ve Trabzon kardeş şehir ilan edilmiş olup her yıl iki kent arasında kültürel faaliyetler düzenleniyor."

Durbakayım, sadece tarih ve kültür değil çok farklı alanlarda iş birliği imkanlarının bulunduğunu kaydederek, Macaristan'ın Türk öğrenciler için çok önemli burs imkanları sunduğunu bildirdi. İki ülke arasındaki fırsatlara değinen Durbakayım, "Bu iş birlikleri önümüzdeki günlerde ticaret odamız, belediye başkanlığımız, büyükelçimiz Matis'in katkılarıyla geliştirip güçlendireceğiz." dedi.

"Trabzon'dan Macaristan'a açılan bir kapı"

Durbakayım, "Fahri konsolos olarak temel amacım, Trabzon odaklı faaliyetlerimizi iki ülke geneline yayarak ortak paydalarımızın güçlenerek geliştirmek olacaktır." dedi.

Ekonomik iş birliğine de katkı sağlamak için gayret edeceğini vurgulayan Durbakayım, "Fahri konsolosluk, Trabzon'dan Macaristan'a açılan yeni bir kapı olacak. Bu kapının ardında büyük Macaristan coğrafyası ve 28 Avrupa Birliği ülkesi daha vardır. Bu ülkelerin sunduğu birçok imkan ve fırsatları önümüzdeki günlerde ticaret ve sanayi odamız, üniversitelerimiz ve büyükelçimiz Viktor Matis ile birlikte geliştirip daha da güçlendireceğiz." yorumunu yaptı.

Durbakayım, görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'e teşekkür etti.

Temin ederek görevine başladı

Umut Durbakayım, İki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlanan törende konuşmalar sonrası yemin ederek görevine başladı.

Tören sonrası kent merkezindeki Trabzon Fahri Konsolosluk ofisinin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Etkinliğe Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur'un yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğundan çok sayıda yetkili katıldı.

Etkinlik kapsamında, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Macaristan'da Osmanlı-Türk Mimarisi ve Türkiye'de Macar İzleri Sergisi"nin açılışı da gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz, Macaristan, Zigetvar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan, Trabzon'da fahri konsolosluk ofisi açtı - Son Dakika


Son Dakika

Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü Aziz Yıldırım'ın kızını tehdit eden çalışan için 7 yıllık hapis istemiyle dava açıldı Denizli'de korkunç koronavirüs iddiası: Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz
Son Dakika: Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi         
16:20
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek         
15:36
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın altın ve gümüşten yaptığı maskeler satışa sunuldu Türk ustanın altın ve gümüşten yaptığı maskeler satışa sunuldu         
15:07
Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu         
14:45
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım         
13:55
Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin         
13:43
Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi         
13:21
Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı         
13:11
Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi         
13:04
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 16:34:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan, Trabzon'da fahri konsolosluk ofisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei