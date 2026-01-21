Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı

Haberin Videosunu İzleyin
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
21.01.2026 19:28  Güncelleme: 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Haber Videosu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde mahalleye inen kurtları, evinin güvenlik kamerasından fark eden İsmail Karaman, dışarı çıkıp elinde çaydanlıkla koşarak hayvanları uzaklaştırdı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de yaşayan ve besicilik yapan İsmail Karaman, evinde çay içtiği sırada güvenlik kamerasından sokakta dolaşan kurtları gördü.

ÇAYDANLIKLA KURTLARI KOVALADI

Bunun üzerine çaydanlığı eline alan Karaman, dışarı çıkıp kurtların üzerine koşarak kurtları uzaklaştırdı.

Mahalleye inen kurtları, elinde çaydanlıkla koşarak uzaklaştırdı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, Karaman'ın elindeki çaydanlıkla dışarı çıktığı ve kurtları uzaklaştırdığı görüldü.

Mahalleye inen kurtları, elinde çaydanlıkla koşarak uzaklaştırdı
Kaynak: DHA

İsmail Karaman, Hayvanlar, Nevşehir, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı
Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Otoparkta büyük panik Alev alev yandı Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı

19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:32
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:05
Edin Dzeko imza yolunda
Edin Dzeko imza yolunda
18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:55:25. #7.11#
SON DAKİKA: Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.