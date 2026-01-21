Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de yaşayan ve besicilik yapan İsmail Karaman, evinde çay içtiği sırada güvenlik kamerasından sokakta dolaşan kurtları gördü.
Bunun üzerine çaydanlığı eline alan Karaman, dışarı çıkıp kurtların üzerine koşarak kurtları uzaklaştırdı.
Öte yandan o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, Karaman'ın elindeki çaydanlıkla dışarı çıktığı ve kurtları uzaklaştırdığı görüldü.
