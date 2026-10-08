İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

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Maltepe'de 7 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkaz altından biri çocuk 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Binanın üst katlarında mahsur kalanlar da ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Çöken binada mahsur kalan çocuğun ve diğer yaralıların kurtarılma anları anbean kaydedildi.

Maltepe'de çöken binanın enkazı altında kalan bir çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocukla birlikte enkazdan 5 kişi sağ olarak çıkarıldı.

<a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

7 KATLI BİNANIN ALT KATLARI ÇÖKTÜ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Binada kalanların olduğunun belirtilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

ÜST KATTAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Binanın üst katlarında mahsur kalanlar, arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler aynı anda enkaz altındakilere ulaşmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

ENKAZDAN ÇOCUK DAHİL 5 KİŞİ ÇIKARILDI

Olay yerindeki çalışmalar sonucunda enkaz altından biri çocuk 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Mahsur kalan çocuk ile diğer yaralıların kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi. 

İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldıİstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
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Kaynak: DHA
İstanbulCevizliMaltepeGüncelÇocukSon Dakika

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