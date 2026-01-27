Manavgat Belediyesi'nde Yolsuzluk Belgeleri - Son Dakika
Manavgat Belediyesi'nde Yolsuzluk Belgeleri

27.01.2026 13:21
Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili duruşma devam ediyor.

MANAVGAT Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasının ikinci duruşmasında ifade veren tutuksuz sanık Cem Ç., başkan Niyazi Nefi Kara'ya ev alınması için iş insanlarından 650 bin avro alındığını ileri sürdü.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturmada, belediye başkan yardımcısı Engin Tüter, baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Niyazi Nefi Kara dahil bazı belediye meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye yöneticileriyle birlikte çalışanlar ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan inceleme ve itirazlar sonucunda bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9'a düştü.

Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 32 ayrı suç unsurunu içeren iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, suç örgütü lideri olarak tanımlanan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçuyla birlikte 'icbar suretiyle irtikap', 'rüşvet alma', 'zimmet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini gizleme' ve 'kazanç müsaderesi' gibi çeşitli suçlardan cezalandırması talep edildi.

TUTUKLU SAYISI 6'YA DÜŞTÜ

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile belediye çalışanı Sıla Ceyhan Berkaya, iş insanı Mesut Kara ve belediye başkanının yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında tutukluluk hallerinin devamına; özel kalem müdürü Buğlem Şahbaz, eski imar müdürü Zafer Keçer ve yapı kontrol müdürü Hüseyin Keçer'in tahliyesine karar verildi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. İlk duruşmada ifadesi alınamayan sanıklardan Cem Ç. ile Veli Y. savunma yaptı. Cem Ç. savunmasında, Akın D.'nin arkadaşı olduğunu belirterek, "Murat Boz konseri için Akın D.'ye ben Nefi Kara ve Cem Gül'ün olduğu ortamda sponsor arandığı söylendi. Sonra sponsor olabileceğimizi söyledik" dedi.

Paranın İlker G.'nin dükkanında alındığını anlatan Cem Ç., "Ben de Hüseyin Cem Gül'e 3 milyon 850 bin lirayı verdim. Murat Boz'un konserinde sponsor talebi Nefi Kara'dan geldi. Sponsor olunmaması durumunda da hiçbir baskı yapılmadı. Konser sonrası da sadece çay içildi. Otelin imar ve iskan izinleri noktasında da bir baskı söz konusu olmadı" diye konuştu.

BAŞKANA EV ALINMASI İÇİN ALINAN 650 BİN AVRO

Başkana ev alınması için iş insanlarından paralar alındığı anlatan Cem Ç., savunmasını şöyle sürdürdü:

"Sabri Ü. benim arkadaşım. Orası (otelin arazisi) tahsis olduğu için tahsis ödemesinde günün geçirilmemesi lazım. O zaman da o ruhsatın alınması gerekiyordu. Hüseyin Cem Gül de 'Hallederiz ben görüşürüm' dedi. Aradan bir zaman geçtikten sonra 'Başkan ev alacak' denildi. Mevcut ev alındıktan sonra 750 bin avro pazarlığı yapılmış sonra 650 bin avroya düşmüş."

Turizmci iş insanı Kadirhan B.'nin de sahildeki tesislerinde imara aykırılıklar olduğunu söyleyen Cem Ç., "Bu aykırılıkların çözümü için 350 bin avro aldık. Hüseyin Cem Gül'ün arabasına bıraktık. Paranın veriliş sebebi Nefi Kara'ya ev alınmasıydı. Hüseyin Cem Gül başkanın sağ koluydu. Ondan ona ulaşıyorduk. Hüseyin Cem Gül'ün belediyede bir görevi yoktu. En kolay Cem Gül ulaşabildiği için başkana onunla konuşuyorduk. Nefi Kara'nın bence paradan haberi vardı. Başkan söylemeden sonuç itibarıyla bir şey yapılmaz."

TURİZMCİLERE TOROS-ET BASKISI

Belediyenin iştiraki olan Toros-Et üzerinden turizm işletmelerine alım baskısı yapıldığını söyleyen Cem Ç., "Toros Et'te zaten iki kişi yetkiliydi. Hüseyin Cem Gül ve Demir D.. Eti ve bazı ürünleri Toros-Et üzerinden almaya yönelik baskı vardı. Bundan dolayı 'Demir'i gönderelim, CİMER'den şikayet edelim' diyorlardı" diye konuştu.

ÖDEMELER ELDEN NAKİT YAPILDI

Duruşmaya SEGBİS'le katılan tanık Evren B., kendisinin bir organizasyon firmasının yöneticisi olduğunu söyleyerek, "Manavgat'ta konser düzenlenecekti. Konser teklifini Demir D. getirdi. Manavgat'a İstanbul'dan önemli sanatçılar gelmesi gerektiğini belirtti. Ben de sanatçıyla iletişime geçtim. 3,5- 4 milyon TL bandında tüm organizasyon için böyle bir teklif geldi. Ödemenin belediyenin kaynaklarından olamayacağı ve sponsorlarla olacağı söylendi. Elden nakit ödendi. Organizasyon için Mehmet Okan K. ile Antalya'dan ses ışık ekipmanı sağlamak için iletişime geçtim. Mehmet Okan K.'ye 600-800 bin TL arasında ödemeyi elden yaptım" dedi.

BAŞKANIN OĞLU TANIKLIK YAPMAK İSTEMEDİ

Duruşmada tanık listesinde bulunan tutuklu Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın oğlu Ali Çağın Kara, tanıklık yapmak istemediğini söyledi. Duruşma tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
