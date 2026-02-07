Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Haberin Videosunu İzleyin
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
07.02.2026 15:02  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Haber Videosu

Mardin'de öğleden sonra etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Halk arasında "Yukarı Mardin" olarak bilinen ve tarihi yapıların bulunduğu 1. Cadde'de sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 10 metreye kadar düştü.

TARİHİ YAPILAR GÖZDEN KAYBOLDU

Trafikte sürücüler, farlarını yakıp, düşük hızda ilerledi. Tarihi yapıların gözden kaybolduğu kentte, sisin gün boyunca etkili olacağı bekleniyor. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Mardin'de yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü
Mardin'de yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü
Mardin'de yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Mardin, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Petek Dinçöz’den radikal değişim Bu halini unutun Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar

15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 15:42:21. #7.11#
SON DAKİKA: Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.