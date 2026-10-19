Masraflar ağır geldi! Prenses 16. yüzyıldan kalma sarayını kiraya veriyor

İtalya'nın köklü aristokrat ailelerinden Ruspoli ailesi, Roma'nın merkezindeki tarihi sarayını turizme kazandırdı. Prenses Giacinta Ruspoli ve annesi Prenses Maria Pia, yüzyıllardır ayakta duran aile mülkünün bakım ve restorasyon giderlerini karşılamak amacıyla sarayın kapılarını ücretli konaklamaya açtı.

CNN'in haberine göre hukukçu ve gazeteci kimliğiyle de tanınan Prenses Giacinta Ruspoli, tarihi mülkün işletilmesiyle ilgilenirken eski Sicilya güzeli olan annesi Maria Pia ile birlikte konukları ağırlıyor.

SARAYDA BİR GECE GEÇİRMENİN BEDELİ 470 DOLAR

Ruspoli Bonaparte Residence adıyla hizmet veren tarihi sarayda dört özel süit bulunuyor. Her biri yaklaşık 100 metrekareyi aşan süitlerde antika mobilyalar, mermer süslemeler, yüksek tavanlar ve tarihi şömineler yer alıyor.

Sarayda konaklamak isteyen turistler için gecelik fiyatlar yaklaşık 470 dolardan (23 bin 300 TL) başlıyor. Bu ücrete kahvaltı ve uşak hizmeti de dahil. Özel şef eşliğinde yemek ve kişisel bakım hizmetleri ise ek ücret karşılığında sunuluyor.

Sarayın tamamını özel olarak kiralamak isteyenler için gecelik başlangıç fiyatı 4 bin euroya (222 bin TL) kadar çıkıyor.

"ZAMAN DEĞİŞTİ, BİZ SADECE KORUYUCULARIYIZ"

Prenses Giacinta Ruspoli, ailesine ait tarihi yapıların korunmasının giderek daha maliyetli hale geldiğini belirterek değişen koşullara uyum sağlamak zorunda olduklarını anlattı.

Kendilerini sarayın sahibi olmaktan çok koruyucusu olarak gördüklerini ifade eden Ruspoli, ailesine miras kalan tarihi ve kültürel güzellikleri başkalarıyla paylaşmak istediklerini söyledi.

Prenses, saraylarını dış dünyaya kapatmak yerine ziyaretçilerle bir araya gelmeyi tercih ettiklerini vurguladı.

NAPOLYON'UN AİLESİ DE BU SARAYDA YAŞADI

Roma'nın tarihi merkezinde bulunan saray, yalnızca mimarisiyle değil geçmişte ağırladığı isimlerle de dikkat çekiyor.

Fransa İmparatoru III. Napolyon'un çocukluk yıllarında annesi Hortense de Beauharnais ile birlikte yaşadığı sarayda, dönemin izlerini taşıyan tablolar ve sanat eserleri korunuyor.

Tarihi merdivenleri, kristal avizeleri, ipek kaplı duvarları ve gösterişli yatak odalarıyla öne çıkan yapı, turistlere aristokrat ailelerin yaşamına yakından tanıklık etme fırsatı sunuyor.

BİR ŞATOLARINI DA OTEL YAPIYORLAR

Ruspoli ailesi, Roma'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Cerveteri kasabasında bulunan tarihi av köşkünü de turizme kazandırmak için harekete geçti.

Castello Ruspoli adıyla bilinen yapı, 10 süitli butik otele dönüştürülmek üzere restore edildi. Tarihi şatoda özel davetler, düğünler ve organizasyonlar da düzenleniyor.

İTALYA'DA SOYLULUK UNVANLARI RESMİ STATÜSÜNÜ KAYBETTİ

İtalya'da 1946 yılında cumhuriyetin ilan edilmesiyle soyluluk unvanlarının resmî olarak tanınmasına son verildi. Ancak Ruspoli gibi köklü aileler, tarihi mülklerini ve aile miraslarını korumayı sürdürüyor.

Prenses Giacinta Ruspoli'nin açıklamaları, geçmişin görkemli saraylarında yaşamanın beraberinde getirdiği yüksek maliyetleri de gözler önüne serdi.