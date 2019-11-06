Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, "Çocuklara yapılan yatırım o ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bütün çocukların okuyabilmesi, sayısal becerilere sahip olabilmesi gerekir ki topluma katkıları olabilsin." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 3 Temmuz 2019 tarihinde kurulan alt komisyonun ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Avrupa Konseyi Geçici Çocuk Komitesinin, 11-15 Kasım tarihleri arasında Strazburg'da gerçekleştireceği "Gücü Yeniden Tanımlamak, Gelecekte Avrupa'nın Anahtarı Olacak Çocuk Haklarının Güçlendirilmesi" konulu konferansa davet edildiğini belirten Katırcıoğlu, ayrıca BM kararı gereği New York'ta düzenlenecek "Çocuk Hakları Sözleşmesinin Kabulünün 30 Yılı" üst düzey anma etkinliğine katılacaklarını ifade etti.

Yurt dışı temasları sonrasında yerelde denetim yapabilmek adına sahada olacaklarını anlatan Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletlerin (BM) bir raporu yayımlandı. Raporda, çatışma bölgelerinde 12 bin çocuğun öldüğü paylaşıldı. Çatışma bölgelerinin ise Suriye, Filistin, Yemen ve Afganistan'da olduğu ifade edildi. Türkiye'nin yakın zamanda başlattığı Barış Pınarı Harekatı noktasında bölgeyi terörden temizlemeyi hedeflemekteyiz. Harekat, bölgede birçok çocuğun, kadının, dezavantajlı grubun terör belasından kurtarılmasına yönelik bir operasyondur. Bu, komisyonumuzu da yakından ilgilendiren bir alandır. Başta PKK olmak üzere diğer tüm terör örgütlerinin, özellikle ülkemizdeki çocuklarımızın teröre bulaştırılması noktasındaki iradesinin kırılmasına yöneliktir. Barış Pınarı, artık dağa çıkan çocuklarımızın olmayacağı, terörün sonlandırılacağı bir harekattır. Artık çocuklarımız dağda değil okulda olacak, ellerinde silah değil kalem olacak. Ülkesinde öğretmen olacak, sanatçı olacak, sporcu olacak, siyasetçi olacaklar. Başta kız çocuklarımız olmak üzere çocuklarımız Avrupa'da yaşayan çocuklar gibi yaşamlarını sürdürecekler."

"Savaşın ilk kurbanı çocuklar"

UNİCEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, UNICEF'in temel görevinin her yerde tüm çocukların hakkını korumak olduğunu söyledi.

BM'nin bir kurumu olan UNİCEF'in Türkiye Komitesi'nin 1956 yılında kurulduğunu anlatan Duamelle, "UNICEF 1946 yılında kurulmuş eski bir örgüttür. İkinci dünya Savaşının hemen akabinde çocukların ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için başlatılmıştır. Şu anda 193 ülkede çalışmaktayız. Amacımız çocuk haklarının geliştirilmesi ve çocuk haklarına saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bizim çalışmalarımız Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni esas alarak gerçekleştirilmektedir. UNICEF'in öncelikleri üye ülkeler tarafından belirlenmektedir." diye konuştu.

Duamelle, UNICEF'in çabalarının ilk faydalanıcısının çocuklar olduğunu, yapılan hatalardan en fazla zararı yine çocukların gördüğünü belirtti.

Bu noktada herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Duamelle, şunları kaydetti:

"Çocuklar savaşın ilk kurbanları oluyorlar. Çocuklarımıza mağdur olmadan önce yardım edebilmemiz lazım. Dünya üzerinde herhangi bir ülkenin en iyi yatırımı çocuklarına, gençlerine yaptığı yatırımdır. Çocuklara yapılan yatırım o ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bütün çocukların okuyabilmesi, sayısal becerilere sahip olabilmesi gerekir ki topluma katkıları olabilsin. İyi bir aşçı olmak, iyi bir tamirci olmakta sorun yoktur. Bir Fransız olarak mesleki eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesleki eğitimi de geliştirmemiz lazım ki çocuklar iyi bir donanıma sahip olabilsinler. İki kız çocuk babasıyım ve eğitimleri devam ediyor. Ben 15 yaşında evlenmemeleri için savaş verdim. Çünkü 15 yaşındaki bir birey hala çocuktur. Anne babalar olarak bu bakış açısı üzerinden çalışacağınızdan eminim. Destek istediğiniz her alanda UNICEF olarak katkı sunmaya hazırız. Türkiye farklı alanlarda tüm dünyaya örnek işler gerçekleştirmektedir. Güçlü bir kanunu vardır. Ancak yapılacak işler de vardır."

Çocuk Hakları Danışma Kurulu ve İl Çocuk Hakları Komite üyeleri de toplantıda yer aldı.