Meclis'te "Gizli" ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması - Son Dakika

Meclis'te "Gizli" ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması

27.01.2021 16:47

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu'nun "Gizli" ibareli denetim raporunun görüşülmesine İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri itiraz etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu'nun "Gizli" ibareli denetim raporunun görüşülmesine İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri itiraz etti. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın görüşmeyi başlatması üzerine, İYİ Parti'li milletvekilleri toplantıyı terk etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresini görüşmek üzere toplandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, usul hakkında söz alarak, "Bu rapor bizim elimize gizli ibaresiyle geldi. Bunun nedenini anlamadık. Rapordaki bir kısım bilgileri paylaştığımızda suç işlemiş olacak mıyız olmayacak mıyız bilmiyoruz. Burada bir karartma var, denetimin bir karartması var. Gizlilik ibaresi kaldırıldıktan sonra ancak bu görüşülebilir." dedi.

Usta, Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinin de bu raporun görüşmelerinde bulunması gerektiğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise rapora Devlet Denetleme Kurulunca gizli damgasının vurulmasının geçerliliğinin olmadığını, bu denetimi yapmanın TBMM'nin hakkı olduğunu söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da raporun "Gizli" ibaresi bulunan ön sayfasını Twitter'daki hesabından paylaştığını, şu ana kadar hakkında bir fezlekenin hazırlanmadığını ifade ederek, "Ben bunun içeriğini paylaşsam suç işlemiş olur muyum bunu bilmemiz gerekir. Şeffaflık ilkesi olan bir kamu kurumunun gizli ibareli bir denetim raporu olamaz." diye konuştu.

Paylan, gazetecilerin bu raporun içeriğini yazması durumunda suç işleyip işlemeyeceklerini de sordu. Tartışmanın uzaması üzerine Paylan, raporu bir gazeteciye verdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise gizlilik damgası vurulmasının rutin bir işlem olduğunu, Meclis'te görüşüleceklerden nelerin gizli olup olmayacağının İçtüzük ve diğer yasal mevzuatla belirlendiğini söyledi. Öztürk, gizlilik kararı alınmadıkça bu raporun gizli olmadığı kanaati taşıdığını dile getirdi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Varlık Fonu'na ilişkin kanunda gizlilik öngören bir düzenleme bulunmadığını anlatarak, "Devlet Denetleme Kurulu hangi gerekçeyle buna "gizli" mührünün basılmasını öngördü, bunu bilmiyorum. Raporun gizlilik arz edecek bir boyutu yok." dedi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, gizli bir rapor olup olmadığı konusunun tartışılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Devlet Denetleme Kurulu bütün raporlarında böyle bir uygulama yaptığını söylüyor, kendi kanunundaki maddelere atıfta bulunuyor. Burada yapılan değerlendirmeleri bir yazılı tutanağa dönüştürüp Cumhurbaşkanlığımıza, Devlet Denetleme Kuruluna ileteceğiz. Bundan sonraki dönemlerde en azından farklı bir uygulama yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Devlet Denetleme Kurulunun bu konudaki resmi yazısını da isteyeceğiz."

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise rapor üzerinde konuşanların ileride yargılanabileceğini belirterek, "Gizli" ibaresinin mutlaka kaldırılmasını istedi.

İYİ Parti'li Usta da "Bütün bu tartışmalardan sonra hala bir şüphe olduğu için mahkemenin gölgesinde bir tartışma, müzakere yapmak istemiyorum. İYİ Parti Grubu olarak toplantıyı terk ediyoruz." dedi.

Tartışmanın ardından raporun görüşülmesine geçildi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, rapor üzerinde sunumuna başladı.

Meclis'te Gizli ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması
Meclis'te Gizli ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması
Meclis'te Gizli ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması
Meclis'te Gizli ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması

Varlık Fonu, İYİ Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Meclis'te 'Gizli' ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması - Son Dakika


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