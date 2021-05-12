Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok - Son Dakika

Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok

12.05.2021 10:57
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok, System.String[]

Sosyal medyadan yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker, son dönemde eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında öne sürdüğü iddialarla konuşuluyordu. Peker'in iddiaları karşısında sessizliğini bozan Mehmet Ağar, "Korkacak hiçbir şeyim yok, devlet beni istediği zaman araştırır" ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Ağar, "Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl, siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar. Bunun için herhangi bir engel yok. İnsan yaptığından korkar, yapmadığından değil. Benim çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

"PROFESYONEL YÖNETİCİ OLARAK BURADAYIM"

Sedat Peker, yayınladığı videoda Ağar'ın Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mübariz Gurbanoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı'na tehditle el koyduğu iddiasını ortaya atmıştı. Bu iddiayı kesin bir dille reddeden Ağar, "Madem tehditle el koydumsa, bu kişinin tehdit davası açması gerekirdi. Madem tehdit, zorlama varmış niye dava açılmamış. Bu marinanın biz bir tarafında yokuz. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumum bellidir. Utanç verici, saçma sapan iddia ve isnatlarla suçlama konusu yapmak utanç vericidir. Yıllarca terörle mücadele etmiş, bütün terör örgütlerinin hedefinde olan, her adımı devlet tarafından bilinen, 24 saat korunan kişiyim. Bu kadar kör gözle bakan insanlarda mantık diye de bir şey yok" dedi.

"BİZİ BURADNA UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Marina ile ilgili iddiaların bilinçli bir şekilde gündeme getirildiğini ve buradaki esas amacın kendisini oradan uzaklaştırmak olduğunu öne süren Ağar, şöyle devam etti:

"Ben alnı açık gezerim. Böyle olduğumu devlet de, millet de bilir. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz. Ama son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK siteleri benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Bunlar karşılık bulmuyordu. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır.

"BURASI DÖVİZ MAKİNESİDİR"

Burası, dünyanın, Akdeniz'in en önemli marinasıdır. Bu marina döviz makinesidir. Buraya gelen yatlarda prensler, devlet başkanları, dünyanın bilinen iş insanları var. Dünyanın sayılı milyarderleri gelip Türkiye'de bir ay kalıyorlar. İngiltere'nin ünlü yat dergisi, en iyi mega yat marinası olarak burayı seçti. Buraya gemi değil, yatlar geliyor. Prensler, dünyanın sayılı zenginleri mi uyuşturucu taşıyor?

"DEVLETİN POLİSİ, SAHİL GÜVENLİĞİ VAR"

Roman Abramoviç mi, Katar prensi mi, Suudi yetkililer mi kaçakçılık yapacak, uyuşturucu sokacak. Kimin geldiği belli. Devletin polisi, sahil güvenliği var. Bunları yayanlar da FETÖ ve PKK siteleridir.

"YAZIKLAR OLSUN ONLARA"

Bunu görmeyecek kadar gözleri körleşmiş kişiler var. Bu söylentilerin üzerine atlayan siyasetçiler, gazetecilerin yaptığı Türkiye'nin aleyhine düşmanlık yapmaktan başka nedir? Bu düşmanlığı yapan, dedikodunun üzerine atlayanlara yazıklar olsun. Beni tanıyan bazı gazeteci ve siyasetçilerin tutumuna üzüldüm. Yazıklar olsun onlara..."

"ONUN FETHULLAH GÜLEN'E YAKINLIĞI BİLİNİYORDU"

Peker'in "Mübariz Mansimov'u FETÖ'yle sen tanıştırdın, sonra FETÖ'cü diye içeri attırdın" ifadeleriyle ilgili de konuşan Ağar, "Mübariz Gurbanoğlu, Fethullah Gülen'e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen'le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu" sözlerine yer verdi.

SEDAT PEKER'İN AĞAR HAKKINDAKİ İDDİALARI

  • Evime yapılan baskını Mehmet Ağar organize etti. Ağar tipi polisler küçük kızıma silah doğrultup, eşimin özel eşyalarını aradı.
  • Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, Elazığ'da yerel TV'de program yapan Kazak vatandaşı Yeldana Kaharman'a tecavüz etti. Kaharman şikayetçi olduktan bir gün sonra evinde ölü bulundu.
  • Mehmet Ağar, Mübariz Gurbanoğlu'nu FETÖ'ye kendisi götürdü. Sonra da FETÖ'cü diye tutuklatıp Bodrum'daki milyar dolarlık marinasına çöktü...
  • Mehmet Ağar, uyuşturucu ticaretini yönetiyor...
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok

Fetullahçı Terör Örgütü, Süleyman Soylu, Sedat Peker, Mehmet Ağar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok - Son Dakika


YORUMLAR (13)
  • Hazar: Hey be biz yemek bulamıyoruz adamlar milyon dolardan marinalardan yatlardan bahsediyor.Allah bunu slır szden gemde Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • FIRAT: Ailene silah çekildi özel eşyaları arandı SEN NERDEYDİN derler adama pastayı paylasamadınız baskın olacağı bilgisi gelince kaçtın Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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