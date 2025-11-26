Mehmet Kaya'nın Alışveriş Anları Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mehmet Kaya'nın Alışveriş Anları Ortaya Çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Kaya\'nın Alışveriş Anları Ortaya Çıktı
26.11.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Kaya\'nın Alışveriş Anları Ortaya Çıktı
Haber Videosu

Mardin'de başından vurulmuş halde ölen Mehmet Kaya'nın marketteki güvenlik kamerası görüntüleri bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi ve kızıyla birlikte başından vurulmuş halde bulunan Mehmet Kaya'nın alışveriş yaptığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, Kaya'nın marketteki alışverişinin ardından market sahibiyle sohbet ettiğini gösteriyor.

AİLE, BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 3 kişilik aileden haber alamayan komşuları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını kırarak eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin başlarından silahla vurularak öldüğü tespit edildi.

Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi Berna Kaya (33) ve kızı Samyeli Kaya (5) ile başlarından vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın (37), 23 Kasım Pazar günü evlerinin altında bulunan marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mehmet Kaya'nın alışverişin ardından market sahibiyle bir süre sohbet ettiği, ardından dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Kaya'nın Alışveriş Anları Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin İtalya’sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor
Devrek’te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi
Adıyla şaşırtıyor Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor
2024’ün seçimi tartışma yaratmıştı TDK, 2025 yılının kelimesi için öneri sürecini başlattı 2024'ün seçimi tartışma yaratmıştı! TDK, 2025 yılının kelimesi için öneri sürecini başlattı
’’X’in yeni özelliği krize döndü: ’Hesap Ülkesi’ özelliği ABD’yi karıştırdı ''X'in yeni özelliği krize döndü: 'Hesap Ülkesi' özelliği ABD'yi karıştırdı
Fenerbahçe’de deprem Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Zeki Çelik’e Premier Lig’den dev talip Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip
MİT Başkanı Kalın, Kahire’de Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze’deki ateşkesi görüştü MİT Başkanı Kalın, Kahire'de Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki ateşkesi görüştü

15:56
MHP ve BBP arasında ’’İmralı’’ krizi Destici ateşe benzin döktü
MHP ve BBP arasında ''İmralı'' krizi! Destici ateşe benzin döktü
15:56
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video
15:32
Ateşi yaktılar Galatasaray’ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
14:55
Günler sonra Avcılar’da yakalandı Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu
14:27
Tedesco’nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı
13:49
Havacılık tarihinde kritik adım 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
13:32
Olay iddia: Türkiye’de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 16:29:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Mehmet Kaya'nın Alışveriş Anları Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.