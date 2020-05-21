Mehmet Özdilek: "Bazı kulüpler tek test yaptırdı" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "Bazı kulüpler tek test yaptırdı"

BB Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özdilek:

BB Erzurum spor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.


İşte Mehmet Özdilek'in açıklamaları;-


Son karar bu ayın 28'inde verilecek. TFF 1. Lig ile ilgili henüz net bir tavır yok. Biz zor bir süreçten geçtik. Bu pandemi planlanmış bir durum değil. Biz yine diğer ülkelere göre daha kontrollü bir süreçten geçiyoruz. Çok uzun süre futboldan uzak kaldık. Geri dönüşler kolay değil. 70 gün spor yapamamak, futbolcunun bünyesinde ciddi travmalara sebep olabiliyor. Ayın 9'unda toplandık ve test yaptık. İlk testlerde 80 kişinin tamamı negatif çıktı, herhangi bir sorun yoktu. İkinci testte ise 11 tane vaka çıktı. Çok zor ve travmatik bir dönem yaşadık. Ancak şükürler olsun, daha sonra yapılan testler tekrar negatif sonuçlandı. Bu durumları idare etmek kolay değil.


BİZİM MESLEĞİ AYIRMAK GEREKİYOR


Bizim mesleğimizi, diğer mesleklerden ayırt etmek gerekiyor. Mesafeyi koruyarak çarkların devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bizim meslekte belirlenen kuralları uygulamak imkansız görülüyor. Futbolda temas var, mücadele var, gerginlik var. Mesafeleri koruyarak futbol oynama şansınız yok. Birçok takımın yalnızca bir kez test yaptırdıklarını biliyoruz. Bu sebeple sağlıklı bir ortam yok. Bir kere daha önceliğimizin mesleğimiz olmadığını gördüm. En önemli şeyin sağlık olduğunu tekrar anladık.


Almanya'da oynanan maçları gördünüz. Futbol, seyirciyle çok güzel. Ben geri dönüşün daha görkemli olmasını beklerdim. Ligler temmuz ayında bitse de ağustos ayında yeni sezonu başlatmak gerekiyor. Ayrıca 2020-2021 sezonu tüm Avrupa futbolunda yoğun geçecek. Açıkçası zorlu bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum.


BAZI KULÜPLER TEK TEST YAPTIRDI


Bazı takımların 2. testleri yaptırdığını öğrendik. Ancak bazı kulüplerin tek test yaptırdığını biliyorum. Bunların takibini kim yapacak? Bununla ilgili hiçbir geri bildirim yok. Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmazsınız, bunun takibini yapamazsınız. Testleri yapan ile yapmayan arasındaki fark nasıl görülecek? Türkiye'de bir oyuncu bazen çok oyuncu demektir. Kalecinin biri kart cezalısı olsa, biri de koronavirüse yakalansa ne yapacağız? Bunları bilemeyiz. Futbol farklı dinamikleri olan bir oyun.


ANTALYA'DA OYNANMASI MÜMKÜN DEĞİL


Maçların Antalya'da oynanması mümkün değil. Ben orada yıllarca çalıştım. Temmuz ayında orada yürümek bile imkansız. 50 dereceyi bulan hava sıcaklığında futbol oynamak çok zor.


Maçlar oynanacaksa küme düşmenin olmaması bana çok etik gelmiyor. Ancak bu projeyi 7 kulüp dışında da destekleyenlerin olduğunu biliyorum. TFF'nin 28 Mayıs'ta yapacağı açıklamalar çok önemli. Bu organizasyonun nasıl devam edeceği hakkında bilgiler vereceklerdir.


ENZO SCIFO MU KEVIN DE BRUYNE Mİ?


Kevin de Bruyne


TEKNİK DİREKTÖR OLARAK EN UNUTULMAZ MAÇINIZ HANGİSİ?


Antalyaspor ile İstanbul'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmemize rağmen rakibimiz de mağlup olmuştu ve ligde kalmıştık. Çok önemli bir dönemdi. Birçok rekorları altüst ettiğimiz maçlar var ama onları saymıyorum.


TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞ EN KARİYERLİ FUTBOLCULAR KİMLER?


Bülent Korkmaz, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin.


TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN BÜYÜK KUPA HANGİSİ?


Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası


SERGEN YALÇIN MI ALEX DE SOUZA MI SNEIJDER Mİ?


Kariyerlere bakarsak Sneijder hepsinin önünde. Alex de Souza ise Türkiye'de bir kulübe katabileceği her şeyi katmış bir oyuncu. Ancak yetenek anlamında bakıldığında da Sergen'in önde olduğunu düşünüyorum. Alex'in 136 golü vardı, beni zorlayan oyunculardan biridir. Çok kıymetli bir oyuncuydu.


TÜRKİYE'DEKİ EN ZOR DEPLASMAN HANGİSİDİR?


Beşiktaş deplasmanı


KLOPP MU GUARDIOLA MI?


Guardiola'ya biraz daha yakınım.


AVRUPA'DA EN ÇOK BENİMSEDİĞİNİZ KULÜP?


Guardiola anlayışını her takımda, her ülkede sahaya koydu. Onun çalıştırdığı takımlar biraz daha önce çıkıyor.


FUTBOL DIŞINDA FAVORİ SPOR DALINIZ HANGİSİ?


Genelde tüm spor dallarına yeteneğim var. Elimden geldiğinde her sporu yapmaya çalışıyorum.


Mehmet Özdilek, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:39 

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Bazı kulüpler tek test yaptırdı' - Son Dakika Spor
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