Mehteran takımından Azerbaycan'a destek konseri - Son Dakika

Mehteran takımından Azerbaycan'a destek konseri

19.10.2020 00:58
Mehteran takımından Azerbaycan'a destek konseri, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği programla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği programla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı. 60 kişiden oluşan mehteran takımı, Türkiye ve Azerbaycan marşlarını çaldı. Vatandaşların da takip ettiği konser büyük beğeni topladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu mehteran takımı, 'Biz İki Devlet Tek Milletiz' temasıyla Azerbaycan'a destek konseri verdi. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinliğe Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve her iki kardeş ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Malatya İnönü Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrencileri temsilen Fuad Hasanov bir teşekkür konuşması yaptı. Hasanov, "Kardeşlik kavramını ta ezelden bugüne kadar yaşamaktayız. Ulu Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Biz bunu şu anda gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan'a en büyük desteği Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti vermektedir. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ve Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık'ta birer selamlama konuşması yaparak, düzenlenen organizasyondan dolayı emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Azerbaycanımızın ve diğer Türki Cumhuriyetleri'nin de ilelebet bağımsız kalmasını temenni ediyorum. Azerbaycan'ın rahmetli Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanmıştı, 'Biz tek millet ama iki devletiz' derdi. Çin'den Adriyatik Denizi'ne kadar olan topraklar gönül coğrafyamızın içerisindedir. Ayrıca Alem-i İslam coğrafyası gene bu milletin gönül coğrafyası içerisindedir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermeni işgalindeki topraklarda ilerlediğini görüyoruz. İnşallah işgal toprakları kısa zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından zafer şenliğiyle bütün dünyaya müjdelenecektir. Biz millet olarak dünyaya insanlık dersi veren bir milletiz. Tarihe baktığımız zaman sınıf farkı olmayan tek millet bizim milletimizdir. Onun için milletimizle ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek azdır. İslam'ı üç kıtaya taşıyan bu milletin ta kendisidir. Azerbaycanlısı'dır, Özbek'idir, Tatar'ıdır, Kırgız'ıdır, Avşar'ıdır yani bütün Türk boylarıdır. Milletimizin güçlü olması, devletimizin güçlü olması bütün dünya mazlum milletlerinin güçlü olması demektir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya 5'ten büyüktür' ifadesi bütün bu rahatsızlıkları beraberinde getirmiştir. Ama biz bunu her platformda her ortamda savunacağız. Mazlum milletlerin hak ve hukuklarını koruma noktasında da değişik coğrafyalarda bulunan mazlumların ayağa kaldırılmasında Doğu Akdeniz'deki hakkımızın korunmasında, Libya'daki hakkımızın korunmasında, Suriye, Kuzey Irak, Azerbaycan ve Balkanlardaki milletimizin hak ve hukukunun korunmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dimdik duracağız. Korkunun ecele faydası yoktur. Biz biliyoruz ki Cesaret insanları zafere, korkaklık ölüme götürür. Cesaretli olanlar her zaman muzaffer olmuştur. Böyle bir programda İnönü Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir arada bulunmaktan büyük onur duyduğumu da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve 60 kişiden oluşan mehteran takımı katılımcılara birbirinden güzel marşların icra edildiği bir konser verdi. Milli duygulardan dolayı duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla konseri görüntüledi. - MALATYA

Büyükşehir Belediyesi, Bağımsızlık, Azerbaycan, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mehteran takımından Azerbaycan'a destek konseri - Son Dakika


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