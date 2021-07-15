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Meram'da 15 Temmuz Destanı'nın gazete manşetleri sergilendi - Son Dakika

Meram'da 15 Temmuz Destanı'nın gazete manşetleri sergilendi

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:05
Meram'da 15 Temmuz Destanı'nın gazete manşetleri sergilendi, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte düzenlediği Gazete Manşetleri Sergisi açıldı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte düzenlediği Gazete Manşetleri Sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tüm ülkede çeşitli programlarla icra ediliyor. Bu kapsamda Meram Belediyesi tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gazete Manşetleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

"Milletimiz o gün destan yazdı"

Sergiye ev sahipliği yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geleceğe yön vermek adına geçmişin unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi; 'Geçmişten ibret almazsa kişi, geleceğe ibret olmaktır işi' buradan yola çıkarak, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne yapılan hain saldırının yıl dönümünde sergimizi açtık. Liderine sahip çıkarak, demokrasisine vurulmak istenen prangayı reddeden milletimiz o gün bir destan yazmıştı. Sergimizde, 15 Temmuz destanının yerel ve ulusal gazetelerimize yansımasını yeniden görerek adeta o güne gittik. Şehadetlerinin yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şifa diliyorum. Allah şer odaklarına fırsat vermesin" dedi.

"Söz konusu vatan olduğunda basın milletin yanındadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ise yaptığı konuşmada, "Bu yılki sloganımız 'Türkiye Geçilmez', geçmek isteyenlerin bunu aklından çıkarmaması için böyle bir slogan hazırlandı. Konya'da bugün programlarımızı tüm kurumlarımızla gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu sergide de gördük ki söz konusu vatan olduğunda basın, her zaman milletinin yanındadır. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize şifa diliyorum" şeklinde konuştu.

"Olağan bir günde ihanet planı yaptılar"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, tarihi bir destanın yıl dönümünde duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Milletimiz için, bu topraklar için bedel ödeyenler, ülkesini geleceğe taşıyabilmek adına çaba gösterdiler. 5 yıl önce bugün her şey olağan seyrinde devam ederken, ihanet planını yapanlar terör saldırısı düzenledi. Asil milletimiz hainlerin girişimlerini boşa çıkaracak bir irade ortaya koydu. Milletimizin iradesi, Cumhurbaşkanımızın cesareti, ülkemizi koruma adına hainlere engel oldu. Bu işgal faaliyetinde o gün başarılı olsalardı Türkiye bugün Suriye'den farklı olmazdı. Kan, gözyaşı ve paramparça edilmiş bir vatana dönüşürdü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz ihanete karşı boyun eğmedi. Bir kez daha şehadete erişen kardeşlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

"Görülebilecek en büyük ihanet girişimiydi"

Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, 15 Temmuz'un Türkiye tarihinde görülebilecek en büyük ihanet ve işgal girişimi olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz, gazilerimiz akıttıkları kanlarla, kahramanca destan yazarak bu güzel günlere erişmemize öncü oldular. Meram Belediyemizin hazırladığı programla kahramanlarımızın ruhlarının diri tutulması, gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize şifa diliyorum" dedi.

"Büyük bir liderin önderliğinde halk sokağa çıktı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta açılışta yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz tarihinin önemine dikkat çekerken "15 Temmuz Türkiye ve dünyada darbeler tarihinde büyük bir değişimin örneğidir. Büyük bir liderin önderliğinde halkın sokağa çıkmasıyla, bir darbenin darbe girişimi şeklinde sona ermiş halidir. Dünyada da sonuca ulaşamamış bir darbe olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz'u diğer tüm olaylardan farklı kılan en önemli unsur milletin tankların tüfeklerin önüne siper olmasıdır. Elinde bayrakları ile 'Türkiye Geçilmez' diyerek tarih yazmışlardır. O gece meydanlarda olan herkesi büyük bir minnetle anıyoruz. O gece can veren 251 şehidimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler için dua edilirken, sergiyi gezen protokol üyeleri o geceye dair gazete manşeti başlığı attı.

Sergi 3 gün boyunca açık olacak

15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ terör örgütünün organize ettiği alçak girişimin gazete manşetlerine yansıması, 15-18 Temmuz tarihleri arasında Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gösterimde olacak. Serginin yanı sıra tarihi destanı sanal gerçeklik gözlüğüyle izleme imkanı sunulacak. Yine vatandaşlar o geceye dair kendi manşetlerini atabilecek. - KONYA

Meram'da 15 Temmuz Destanı'nın gazete manşetleri sergilendi
Meram'da 15 Temmuz Destanı'nın gazete manşetleri sergilendi
Meram'da 15 Temmuz Destanı'nın gazete manşetleri sergilendi
Meram'da 15 Temmuz Destanı'nın gazete manşetleri sergilendi

15 Temmuz, Gazete, Milli, Meram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Meram'da 15 Temmuz Destanı'nın gazete manşetleri sergilendi - Son Dakika


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