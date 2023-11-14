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Mercedes'ten Gazze'de katliam yapan İsrail'e 1 milyon euroluk yardım - Son Dakika

Mercedes'ten Gazze'de katliam yapan İsrail'e 1 milyon euroluk yardım

14.11.2023 12:23  - Güncelleme: 13:53

Almanya merkezli otomotiv devi Mercedes, günlerdir Gazze'de masum insanları katleden İsrail'e maddi yardımda bulundu. Şirket, İsrail'deki United Hatzalah ve Alman Kızıl Haçı adlı kuruluşlara toplamda 1 milyon euro para gönderdi.

Genel merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinden bulunan otomotiv devi Mercedes, Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail için kesenin ağzını açtı. Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, İsrail'deki United Hatzalah ve Alman Kızıl Haçı adlı kuruluşlara 1 milyon euroluk para yardımı yaptıklarını duyurdu.

"GÖRÜNTÜLER BENİ DERİNDEN SARSIYOR"

LinkedIn üzerinden bir paylaşım yapan Kaellenius, "İsrail'e yönelik terör saldırılarından bu yana dünya çapında yayınlanan haber ve görüntüler beni derinden sarsıyor. Orta Doğu'da barışa olası yansımaları konusunda son derece endişeliyim. Bölgede meslektaşlarım, uzun süredir tanıdıklarım ve iyi dostlarım var. Şiddete maruz kalan ve sevdiklerini kaybetmenin yasını tutan herkese en kalbi şefkatimi iletiyorum." dedi.

Mercedes'ten Gazze'de katliam yapan İsrail'e 1 milyon euroluk yardım

"SAHADAKİ ACILARIN HAFİFLETİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

Kaellenius sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşüncelerim ayrıca çok sayıda yaralı, kaçırılanlar ve aileleriyle birlikte. Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik çünkü sahadaki acıların en azından bir nebze de olsa hafifletilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Mercedes-Benz, kurtarma araçlarının satın alınmasına yönelik yardım kuruluşları United Hatzalah'ın yanı sıra kardeş kuruluşlarla birlikte bölgedeki insani yardımları koordine eden Alman Kızıl Haçı'na toplam bir milyon euro bağışta bulunuyor. Tel Aviv'deki Ar-Ge tesisimizin ekibiyle elbette sürekli iletişim halindeyiz ve onların güvenliği en büyük önceliğimiz."

Mercedes'ten Gazze'de katliam yapan İsrail'e 1 milyon euroluk yardım

ALMANYA BAŞBAKANI: GAZZE'DE ATEŞKESİ DOĞRU BULMUYORUM

Alman hükümeti de savaş sonrası İsrail'e açık desteğini ilan etmişti. Gazze'de ateşkesi doğru bulmadığını belirten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Hemen ateşkes ya da uzun bir ara talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu, İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi gerektiği anlamına geliyor. Hamas'ın tekrar füze imal edip saldırmasına izin verilmemeli. Kalıcı bir barış ortamı istiyorsanız, İsrail için tehdit oluşturmayan bir Filistin devleti olasılığını istemelisiniz" demişti.

Mercedes'ten Gazze'de katliam yapan İsrail'e 1 milyon euroluk yardım
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

"YAHUDİLERE SALDIRAN HERKES, HEPİMİZE SALDIRIYOR DEMEKTİR"

Almanya'daki insanları "Yahudileri korumaya" çağıran Scholz, "Hepimiz Almanya'daki Yahudilerin korunması için ayağa kalkmalıyız, bu aynı zamanda medeni cesaretle ilgili bir konu. Antisemitizmi kabul etmeyeceğiz. Çok net yasalarımız var. İsrail bayraklarını yakmak cezai bir suçtur. Masum insanların ölümünü alkışlamak cezai bir suçtur. Yahudi karşıtı sloganlar atmak suçtur. Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Otomobil Mercedes'ten Gazze'de katliam yapan İsrail'e 1 milyon euroluk yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mercedes'ten Gazze'de katliam yapan İsrail'e 1 milyon euroluk yardım - Son Dakika
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