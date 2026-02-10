Meriç Nehri Taşkını Önleyen Kanal Edirne

EDİRNE'de son yağışlar ve karların erimesinin ardından Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla debisi artıp 'turuncu alarm' verilen Meriç Nehri'nin taşarak yerleşim yerlerini su altında bırakmasını 'Kanal Edirne' önledi. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Kanal Edirne 2015'ten sonra yapılmış fakat şu ana kadar debi çok yükselmediği için deneme imkanı olmamıştı. Bu sayede Kanal Edirne'nin çalışıp çalışmadığı, ne kadar fonksiyonel olduğunu da görme imkanımız oldu" dedi.

Son yağışlar ve karların erimesiyle Bulgaristan'da barajlardan su bırakılmasıyla birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi hızla arttı. 7 Şubat'ta, son yılların en yüksek debisi olan 1257 metreküp saniyeye yükselen Meriç Nehri, için Devlet Su İşleri (DSİ) 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Tunca Nehri'nin debisi 15 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise kırmızı seviye olan 778 metreküp/saniyeye yükseldi. Meriç Nehri, Edirne'de NATO Köprüsü mevkisi olarak adlandırılan bölgede yatağından taştı. Taşkın üzerine bölgedeki çiftlikler ile tarım alanları su altında kaldı. Çiftliklerde hayvanları bulunanlar, traktörlerle hayvanları alıp, başka yere götürdü.

'KANAL EDİRNE' 2019'DA TAMAMLANDI

Aşırı yağış sonrası debisi artıp 'turuncu alarm' verilen Meriç Nehri'ndeki taşkını, DSİ tarafından yapılan Kanal Edirne önledi. Edirne'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılının Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan 'Kanal Edirne' projesi, 2019'da tamamlandı. Meriç Nehri'nde baypas edilerek 7 bin 800 metrelik kanal oluşturuldu. Kentte bazı kesimler arasında Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin ardından 4'üncü nehir olarak adlandırılan Kanal Edirne'nin yapımından önce Meriç'in taşması sonucu çevresindeki iş yerleri ve sosyal tesisler ile yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ve mahalledeki tarım alanları sular altında kalıyordu.

'3'TE 1'LİK YÜKÜ KANAL EDİRNE ALIYOR'

Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgede 'Kanal Edirne' dahil, 2015 yılından sonra taşkına karşı birçok önlem alındığını belirterek, "Birincisi Meriç Nehri'nin tabanında kum adacıkları daha önce varmış. Bunların tamamı temizlenmiş durumda. Edirne'nin yerleşim yerinin çıkışına kadar orada büyük bir temizleme yapılmış durumda. Aynı zamanda Meriç Nehri'nin her iki tarafında da biliyorsunuz bu sene yazlık ve kışlık seddeleri tahkim amacıyla yapılan bir koruma bandı oluşturuldu, beton duvarlarla beraber onlar da tamamlandı. Bir diğer konu da Kanal Edirne diye adlandırılan tahliye kanalı çalışması söz konusu. Bu da Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin 400 metreküpleri bulduğu takdirde fazla kısım Kanal Edirne'den, tahliye kanalından da gitmeye başlıyor. Böylece Meriç Nehri'nin debisi teknik olarak ikiye bölünüyor, en azından 3'te 1'lik yükü Kanal Edirne tarafı alıyor" diye konuştu.

'NE KADAR FONKSİYONEL OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Kentte 2015 yılından bu yana ciddi taşkın tehdidi olmadığı için Kanal Edirne'nin fonksiyonunu görme imkanı bulamadıklarını belirten Vali Sezer, "Bu sayede Kanal Edirne'nin çalışıp çalışmadığı, ne kadar fonksiyonel olduğunu da görme imkanımız oldu. Buradaki taşkın riskini azaltma, oradaki debinin yükünü bölme adına önemli bir fonksiyon arz ettiğini belirtiyorlar DSİ'deki arkadaşlarımız. İnşallah taşkın olmaz. Taşkın için alınan her türlü önlem önemli. Hem dere yatağında, nehir yatağında yapılan çalışmalar, hem de kanal Edirne bu manada çok önem arz ediyor. Böylece 1500 metreküplerden, 2 binlere kadar suyu taşkın olmadan havzasında götürme imkanımız, nehir tabanında götürme imkanını elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAŞKIN RİSKİNİ TAKİP ETTİĞİMİZ SİSTEM VAR'

Taşkın riskine karşı Bulgaristan'daki baraj seviyelerinin de anlık izlendiğini dile getiren Vali Sezer, şöyle konuştu:

"Edirne'de birçok taşkın söz konusu daha önceki yıllarda meydana gelen. Bununla ilgili olarak öncelikle Bulgaristan tarafındaki barajların tabii kapasitesinin dolması ve o suyun artan kısmının Edirne'ye gelmesi 2-3 gün sürüyor. Dolayısıyla Bulgaristan makamlarıyla da online olarak DSİ'nin bir görüşmesi ve takip sistemi var. Burada da gelen suyun miktarına göre burada taşkın riski olup olmayacağını AFAD'la çalışıyoruz ve ona göre de tedbirlerimizi planlıyoruz. Yüksek debilerdeki sularda öncelikle taşkın olması ihtimaline karşı, özellikle taşkın sahası olan Karaağaç bölgesinde tahliye çalışmaları, ilave tahkimat çalışmalarını hızlı bir şekilde yapacağımız hazırlıklarımız söz konusu. Buna göre araç ve gereç takviyelerimizi öncesinden konuşuyoruz. Buraya da hafta sonu AFAD'a destek amacıyla çevre illerden gelen ekiplerimiz oldu. Yine DSİ geçen hafta itibarıyla araç desteğini artırdı. Buraya iş makinesi desteği geldi."

'1500 METREKÜPE KADAR TAŞKIN RİSKİ YOK'

Vali Sezer, Meriç Nehri'nin yükselmesiyle taşkın olan bölgelerin seddelerin arasında yapılan yerler olduğunu söyledi. Sezer, "Oradaki tiny house ve bağ evi tarzında yapılan evler biliyorsunuz taşkın sahasının içerisinde, kışlık sedde ve yazlık seddelerin arasına yapılan yerler. Dolayısıyla buralarda her türlü su baskını söz konusu olabilir. Buradan daha önce de uyardık vatandaşlarımızı. Hem jandarmamız kanalıyla. Fakat kışlık seddelerin dışına çıkması şu ana kadar söz konusu olmadı. Alt kısımda yani Üyüklütatar tarafında bir yazlık seddede yırtılma oldu. Bu da öngörülebiliyor. Şu anda 10 tane ekibimiz var, sahada çalışmaları yapıyorlar. Savaklarda da bıraktıkları menfezlerden de araziye de su salımı yapılıyor. Bunu da bilinçli olarak yaptığımız, suyun debisini yayma ve o hızı düşürme adına yapılan DSİ'nin teknik bir çalışması. Ama şehir merkezimiz açısından hülasa söyleyeceğimiz; inşallah olmaz ama 1500 metreküplere kadar bizim şu andaki Meriç havzası taşkın riski oluşturmuyor" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,