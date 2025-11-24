Mersin'de Bıçaklanmış Ceset Bulundu - Son Dakika
Mersin'de Bıçaklanmış Ceset Bulundu

Mersin'de Bıçaklanmış Ceset Bulundu
24.11.2025 12:28
Mersin\'de Bıçaklanmış Ceset Bulundu
Tarsus'ta bir şahıs bıçaklanıp tuzlandıktan sonra halıya sarılı çekyatla moloz alanına atıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 35 yaşlarında bir şahsın bıçaklanıp öldürüldükten sonra, tuzlanıp halıya sarılıp konulduğu çekyatla moloz alanına atıldığı ortaya çıktı.

Olay, bugün ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, molozların döküldüğü alanda bugün bırakıldığı değerlendirilen çekyatı fark eden bir kişi, almak için kontrol etti.

CESETLE KARŞILAŞINCA POLİSE BİLDİRDİ

Altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılanınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi. Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN ENGELLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan cesedi bulunan şahsın engelli olduğu, sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Cinayet, Tarsus, Mersin, Polis, Suç

Mersin'de Bıçaklanmış Ceset Bulundu

