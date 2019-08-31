Son Dakika Haberleri: Mersin'de fuhuş operasyonu 13 kişi tutuklandı
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Mersin'de fuhuş operasyonu 13 kişi tutuklandı

2 saat önce

Mersin'de fuhuş operasyonu 13 kişi tutuklandıMersin merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Mersin'de fuhuş operasyonu 13 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Mersin geneli ve özellikle tatil beldesi olan Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi'nde fuhuşun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mersin merkezli 9 ilde operasyon düzenledi. Mersin'in yanı sıra Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, Bingöl ve Niğde'de belirlenen adreslere baskın yapan polis, fuhuşa sürüklenen 6'sı yabancı 11 kadın ile zorla fuhuş yaptırıp bu suça yer ve imkan sağladıkları ileri sürülen 3'ü kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Mağdur kadınlardan yabancı olanlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, diğer 5 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'SIKINTI YOK'

Emniyette sorgulanan 15 şüpheli ise işlemlerinin ardından sabahın erken saatlerinde Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Bu sırada sosyal medya hesabında 'Doğru yolu buldum' notu ile sarıklı ve cübbeli fotoğrafları görülen A.K. gazetecilerin sorusu üzerine, Sıkıntı yok, bizim suçumuz da yok, korkumuz da yok. Buldum tabii, her zaman buluyorum dedi.

Mahkeme heyeti, aralarında 2 kadının da bulunduğu A.K., A.Ç., A.Z., E.E., E.T., R.K., M.D., S.K., M.A., A.Ç., J.R., F.N.K. ve S.E.'nin tutuklanmasına karar verirken, 1'i kadın 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:13 Kaynak: DHA
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