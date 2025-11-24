Mersin\'de Kafede Gençler Arasında Kavga

Mersin'de bir kafede yaşanan ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, "Gerçek mi, yapay zeka mı?" tartışmalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Edinilen bilgiye göre kavga, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede akşam saatlerinde çıktı. Kafede oturan iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler adeta savaş alanını andırdı. Görüntülerde bir gencin, diğerini kapı girişine doğru sıkıştırarak boğazından kavradığı ve art arda yumruk attığı; diğer gençlerin ise mekan içinde tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı görüldü.
Kavga sırasında bazı sandalyelerin devrildiği, müşterilerin masalarını bırakarak hızla dışarı kaçtığı anlar dikkat çekti. Kafe çalışanlarının tarafları ayırmak için çabaladığı anlar da görüntülerde yer aldı.
Öte yandan, yaşananların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında "Gerçek mi, yapay zekâ mı?" tartışması alevlendi. Bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zekâ ile üretilmiş olabileceğini iddia ederken, çoğu kişi sahnenin gerçek olduğunda ısrar etti.
