Mersin'de Kafede Gençler Arasında Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mersin'de Kafede Gençler Arasında Kavga

Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de Kafede Gençler Arasında Kavga
24.11.2025 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de Kafede Gençler Arasında Kavga
Haber Videosu

Mersin'de bir kafede çıkan kavgada gençler tekme tokat savaştı. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Mersin'de bir kafede yaşanan ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, "Gerçek mi, yapay zeka mı?" tartışmalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre kavga, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede akşam saatlerinde çıktı. Kafede oturan iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mersin'de Kafede Gençler Arasında Kavga

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler adeta savaş alanını andırdı. Görüntülerde bir gencin, diğerini kapı girişine doğru sıkıştırarak boğazından kavradığı ve art arda yumruk attığı; diğer gençlerin ise mekan içinde tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı görüldü.

MÜŞTERİLER PANİKLE KAÇTI

Kavga sırasında bazı sandalyelerin devrildiği, müşterilerin masalarını bırakarak hızla dışarı kaçtığı anlar dikkat çekti. Kafe çalışanlarının tarafları ayırmak için çabaladığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Mersin'de Kafede Gençler Arasında Kavga

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan, yaşananların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında "Gerçek mi, yapay zekâ mı?" tartışması alevlendi. Bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zekâ ile üretilmiş olabileceğini iddia ederken, çoğu kişi sahnenin gerçek olduğunda ısrar etti.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mersin'de Kafede Gençler Arasında Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik’te toprağa verildi Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti
İstanbul’da merak uyandıran görüntü Gören telefona sarıldı İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak
Şok skor Real Madrid’i kendi evlatları yıktı Şok skor! Real Madrid'i kendi evlatları yıktı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi 2-0 gerideyken kilitlediler Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

00:04
Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi
23:46
ABD, Maduro’yu terörist ilan edip başına ödül koydu
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu
22:55
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var
22:40
İstanbul’da skandal görüntü Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
22:10
4-3’lük çılgın maç Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 9011’de yıktı
4-3'lük çılgın maç! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 90+11'de yıktı
21:40
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
21:33
Mide bulandıran iddia Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
21:00
Marco Asensio’nun büyük hayali İspanya Milli Takımı
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı
20:16
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya gitti
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti
19:11
Güney Kore lideri Ankara’da Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı
Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 00:15:21. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Kafede Gençler Arasında Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.