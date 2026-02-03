Acı hikaye! İkizleri ölüm ayırdı, 3 cenaze yan yana defnedildi - Son Dakika
Acı hikaye! İkizleri ölüm ayırdı, 3 cenaze yan yana defnedildi

03.02.2026 13:43  Güncelleme: 14:21
Mersin'de sollama yapmak isteyen aracın yaya geçidinden geçenlere çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kızın cenazesi yan yana toprağa verildi. Dün akşam kazada öldüğü belirtilen 15 yaşındaki Büşra'nın yoğun bakımda olduğu, kimlik tespiti sırasında Necla Öztürk'le karıştırıldığı bildirildi. Kazada ölen Kübra'nın ise Büşra'nın ikiz kardeşi olduğu, tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldikleri öğrenildi.

Mersin'de bir aracın yaya geçidindeki üç gence çarpması sonucu meydana gelen kazada üç genç kız hayatını kaybetti. Cenazeleri yan yana toprağa verildi, aileler ve vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün saat 20.45 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyenlere tırı sollamak isteyen M.K. (25) idaresindeki 33 ATE 039 plakalı araç çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Sürücünün gözaltına alındığı ve emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken cenazeler de bugün morgdan alındı. Kazada ölenlerin Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) ve Nejla Öztürk (16) olduğu bildirildi.

Mersin'deki kazadan acı hikaye: İkizleri ölüm ayırdı, 3 cenaze yan yana defnedildi

ÖLÜM İKİZLERİ AYIRDI

Öte yandan, dün akşam kazada öldüğü belirtilen Büşra Güney'in yoğun bakımda durumunun ağır olduğu, kimlik tespiti sırasında Necla Öztürk'le karıştırıldığı bildirildi. Kazada ölen Kübra'nın ise Büşra'nın ikiz kardeşi olduğu, tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldikleri öğrenildi.

Necla Öztürk

3 CENAZE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastane morgundan alınan 3 cenaze de Toroslar Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 kız çocuğunun naaşı, gözyaşları arasında yan yana açılan kabirlerde dualarla toprağa verildi. Çocukların aileleri, yakınları ve törene katılanlar büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze törenine Akdeniz İlçesi Kaymakamı Zeyit Şener ve ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Kaza, Son Dakika

