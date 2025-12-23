Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı - Son Dakika
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
23.12.2025 06:02
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
Mersin'de okul müdürünü vuran 12 yaşındaki M.K. ile azmettirme suçundan gözaltına alınan babası nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrenci ile azmettirme suçundan gözaltına alınan babası çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah saat: 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti.

Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çocuğu okulda gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken baba Y.K. de (55) Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Baba ve oğlunun savcılıkta ifadesi alınmasının ardından tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

VALİLİK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mersin Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada; "İlimiz Anamur İlçesi Çarıklar Mahallesinde bulunan Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda, 22.12.2025 günü saat: 08.30 sıralarında M.K. isimli öğrenci, okul bahçesinde, Okul Müdürü E.K.'yı tüfek ile karın bölgesinden yaralamıştır. Yaralanan Okul Müdürü E.K. derhal hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alınmış, konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denilmişti. Öte yandan Mersin'deki bir hastaneye sevk edilen okul müdürünün tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Apple User Apple User:
    neden vurmuş 2 56 Yanıtla
    Serdar Han Serdar Han:
    çocuk scoterla gelmiş okula müdürle gelmeyecek sin demiş bununla oda sanırım gururuna yedirememis vurmuş çocuk gururu iste 5 145
    Mehmet Akil ÇELİK Mehmet Akil ÇELİK:
    Serdar han hemende nasıl bir sebep uydurmuşsun gururuna yedirememiş 12 yaşındaki çocuk çocuk diyoruz yazdıklarınıza dikkat edin müdur haklı sukuturla okulun bahçesinde bir çocuga carpsada busefer yine müdurü ve okulu idarecilerini suclayacaklar 78 3
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Elma kafa sen onu bunu bırakta akp döneminde sıradan bir gün sıradan olaylar sen boşver. Tröllüğe devam et. Ben bunlardan önce böyle olaylar olsun hiç bilmem. Şimdi okul müdürlerini vuran çocuklar maaşallah nerden nereye 6 23
  • Yunus KNT Yunus KNT:
    12 Yaşındaki Bir Çocuğa Tüfeği Temin Eden Kim Onunda İncelenmesi Lazım ... 43 3 Yanıtla
    Dogancab Dogancab:
    Azmetirici babası yazıyor ya dayı üç beş kere oku sen belki ancak anlarsın... 28 2
    1234567 1234567:
    Anadoluda her evde silah vardır (En azından küçük yerleşim yerlerinde) ve bir çoğumuz çocuk yaşta silah kullanmayı öğrendik olaya üzüldüm Rabbim öğretmenimize şifa versin 15 1
  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    mudur haketmisse çocuğun eline saglik 0 42 Yanıtla
  • Barış Oğuz Barış Oğuz:
    benim yaşadığım yerde kan davası hâlâ var, burda aynı olay yapılsa o akşam o aileden biri vurulur, dışarıda kim kaldıysa, anne, çocuk, abi, abla hiç farketnez, vururlar. buna kötü gözle bakabilirsiniz ama uzun zamandır burda kolay kolay suç işlenmez, karşılığı olacağı bilinir 2 9 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    urfalısın o zman doğru mu ? 1 0
  • dr sylmz dr sylmz:
    Bir kişiyi vurup yaralayan 12 yaşındaki çocuk ve babası hapisten. Babasi sadece babası olduğu icin hapiste. Bakın dikkat adam daha ölmedi. Ama 2 kisi hapiste. Genç yaşlı asker polis vatandaş çocuk bebek demeden herkesi katleden kişi ise kurucu önder. Ve seebest kalması icin yoğun çaba var. Saygılar efendim. Saygılar 0 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
